Maroc : dix morts et cinq rescapés dans le naufrage d’un chalutier.

Par Le Figaro avec AFP

Dix pêcheurs ont trouvé la mort mardi 21 mars lors du naufrage d’un chalutier marocain au large des côtes du Sahara occidental, ont annoncé les autorités locales, ajoutant que cinq autres marins avaient pu être sauvés.

«Cinq marins ont été secourus alors que les corps de dix autres ont été repêchés», ont précisé à l’AFP les autorités de la région de Dakhla-Oued Eddahab (Sud). Des opérations de recherche se poursuivent pour retrouver deux autres pêcheurs portés disparus, selon la même source.

Le chalutier a coulé à quelque 220 km au large de la ville de Dakhla, au Sahara occidental. Les causes du naufrage ne sont pas encore connues. Selon la météorologie nationale, la mer était peu agitée à agitée mardi le long du littoral atlantique. Les eaux du Sahara occidental (territoire disputé entre le Maroc, qui en contrôle 80%, et les indépendantistes du Front Polisario) sont très poissonneuses.

Source: Le Figaro