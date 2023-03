Dakhla: Tenue des Assises régionales sur le développement durable

Les Assises régionales sur le développement durable constituent une étape importante dans la mobilisation de toutes les parties prenantes, en vue d’instaurer les bases d’un développement régional plus durable, a indiqué, lundi à Laâyoune, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Benali.

S’exprimant à l’ouverture de ces Assises régionales, placées sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, sous le thème « Enjeux et défis de durabilité des territoires », Mme Benali a mis l’accent sur le rôle central de ces consultations qui sont de nature à permettre à chaque citoyen de contribuer à l’élaboration des politiques publiques et participer de façon active à l’édification d’un avenir commun.

Elle a également rappelé que le Maroc s’est engagé depuis longtemps dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de Développement durable (SNDD), dans le sens où plusieurs mesures ont été prises pour améliorer le niveau de vie des citoyens, préserver l’environnement et consolider les bases d’une économie responsable et plus durable, appelant à déployer davantage d’efforts et d’agir avec célérité et détermination, afin d’atteindre les objectifs escomptés.

A cette occasion, la ministre a tenu à saluer les efforts consentis au niveau régional, ayant permis la mobilisation de tous les acteurs autour des enjeux du développement durable, dans l’optique de les prendre en compte dans la version actualisée de la SNDD qui est en phase d’élaboration.

De même, Mme Benali a appelé les différentes parties prenantes à s’impliquer activement dans les travaux de ces Assises, à faire l’état des lieux, à s’arrêter sur les enjeux majeurs au niveau de la région et à proposer de solutions à même d’instaurer un développement régional global, équilibré et durable.

Ces Assises permettront aussi de définir les mesures à prendre pour promouvoir un développement régional capable de consacrer la justice sociale, de consolider le développement humain, de réduire les disparités sociales et territoriales et d’assurer le droit au développement des générations futures, a-t-elle enchainé.

Par ailleurs, Mme Benali a fait savoir qu’une plateforme de consultation citoyenne interactive a été lancée pour recueillir les opinions et les attentes des citoyens au Maroc et à l’étranger et les acteurs de la société civile, dans le but d’assurer la réussite de ce chantier stratégique.

Pour sa part, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a souligné que ces consultations serviront de plateforme pour approfondir le débat et échanger les points de vue avec les acteurs au niveau territorial, afin qu’ils puissent apporter leur pierre à l’élaboration de la SNDD.

De même, M. Bekrate a rappelé que le Maroc a mis en place une série de politiques publiques et de stratégies dans le domaine environnemental et du développement durable, plaidant pour une démarche participative dans l’élaboration de cette stratégie.

De son côté, le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid a salué le choix de la ville de Laâyoune pour donner le coup d’envoi aux travaux de ces Assises, notant que tous les acteurs régionaux y compris les Conseils élus et la société civile sont mobilisés pour réussir ce chantier visant à réaliser un développement régional global, équilibré et durable.

Ces premières Assises régionales sur le développement durable menées par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et organisées simultanément dans les régions de Dakhla-Oued Dahab (Dakhla) et de Guelmim-Oued Noun (Guelmim), s’inscrivent dans le cadre d’un processus consultatif, mobilisant toutes les parties prenantes, tant au niveau central que territorial, le but étant d’asseoir les bases d’un développement plus durable.

Au terme de ce processus de concertation, des Assises nationales seront organisées pour présenter la version actualisée de la SNDD et la feuille de route de sa mise en œuvre, qui prendra en compte les conclusions des différentes consultations.

Trois ateliers thématiques sont au programme des Assises régionales de Laâyoune-Sakia El Hamra pour favoriser les échanges entre les différents acteurs concernés autour des thématiques liées aux « La valorisation et la sauvegarde des ressources naturelles », »L’économie compétitive et le développement territorial durable » et » Les services publics et patrimoine culturel ».

En marge de cette rencontre, Mme Benali s’est rendue avec le wali de la région et le président du Conseil régional, à la station d’épuration des eaux usées (STEP) et à la Centrale Noor Laâyoune I dans la commune de Dcheira.

La cérémonie d’ouverture de ces Assises régionales a été marquée par la présence notamment des gouverneurs des provinces de Tarfaya, Boujdour et Es-Semara, des présidents des Conseils élus et des acteurs locaux, ainsi que des représentants de la société civile engagés en faveur du développement durable.

Avec MAP

