Mariem Badah Ahmed Legraa 5ème du Bac Sciences naturelles à l’échelle nationale.

Le service des concours a rendu public dernièrement les résultats du baccalauréat 2023 toutes disciplines confondues.

La 5ème place Série Sciences naturelles est revenue à une jeune fille, à savoir Mariem Badah Ahmed Legraa, qui a obtenu une moyenne de 16,62/20.

La lauréate âgée de 18 ans, s’est présentée dans le centre du lycée d’Excellence 2, relevant de Nouakchott Sud.

Mariem dit avoir bien travaillé la matière de français, mais n’a obtenu qu’une note de 5.

Elle compte introduire une réclamation, qui une fois accordée et sanctionnée par des rectifications pourrait la hisser de la 5ème place à celle de major du Bac D 2023

Toujours est-il que cette 5ème place susceptible d’être améliorée suscite un vibrant hommage au nom de Mariem et des autres lauréates pour les filles qui se sont largement distinguées en cette année Number One de l’Ecole Républicaine qui réussit du coup son premier test augurant une réforme efficace et moderniste du système éducatif après des années de médiocrité et de contreperformances.

alwiam