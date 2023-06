Lancement des épreuves du baccalauréat au niveau national

Les épreuves du diplôme d’obtention du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2022-2023 ont débuté ce lundi, sur l’ensemble du territoire national.

Ils étaient 44 862 candidats dont 24 155 filles (soient 53,84%) à participer à cet examen national au niveau de 147 centres, dont 85 ouverts à l’intérieur et le reste au niveau des trois wilayas de la capitale Nouakchott.

Les filières auxquelles ont postulé les candidats sont les lettres modernes (LM) et originelles (O), les mathématiques (C), les sciences naturelles (D) et Techniques (T).

Les candidats au Bac 2023 au niveau des wilayas de l’Assaba et du Hodh Gharbi ont atteint respectivement 2433 candidats dont 56,84% de filles et 2212 candidats, répartis sur 18 centres dont 9 pour chacun, alors qu’au niveau du Tagant, ils étaient 883 candidats à concourir à ce diplôme très convoité qui représente la clé d’accès à des études supérieures.

Au Nord du pays, ce sont 894 candidats dont 474 filles qui ont participé aux épreuves de ce sésame des études supérieures au niveau de la wilaya de l’Adrar, alors qu’ils étaient 727 candidats dont 49% à prendre part à cet examen national au niveau de la wilaya de Tiris Zemmour, répartis sur 2 centres à Zouerate. Cependant, 2500 candidats se sont présentés à cet examen au niveau de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou, répartis sur 6 centres dont 5 à Nouadhibou et 1 au niveau du centre administratif de Boulenouar.

Au Sud, ils étaient 885 candidats dont 49% de filles à passer la première journée de ces épreuves au niveau de la wilaya du Guidimagha dans 4 centres alors que cet effectif a été 4 fois plus au niveau de la wilaya du Trarza, avec 3 554 candidats dont 58% de filles, répartis sur 19 centres d’examen.

Les walis se sont activement mobilisés, chacun au niveau de la wilaya relevant de ses compétences territoriales, pour s’assurer sur place au niveau des centres d’examen du bon déroulement de cet examen national, appelant à la discipline.

Les walis ont également encouragé les candidats leur souhaitant bonne chance, leur demandant de faire preuve de concentration et d’éviter la triche.