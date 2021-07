Mali.- Un groupe de terroristes enlèvent cinq personnes et détruit des équipements d’entreprises de construction

Un groupe terroriste armé a attaqué ce samedi des engins et équipements de construction des sociétés COVEC et ATTM et enlevé un total de cinq personnes, dont trois chinois et les deux autres mauritaniens.

L’attaque a eu lieu près de la frontière avec la Mauritanie, dans la région du Sahel, malgré le fait que le lieu de l’événement « est un lieu de transit pour les entreprises, surveillé par une sécurité privée », ont souligné les Forces armées maliennes dans un communiqué. Pendant le …

Lors de l’attaque, qui a eu lieu à 55 kilomètres du village de Kwala, des matériaux de construction ont également été détruits. Le bilan des dégâts est une grue, neuf camions à benne basculante, trois chargeuses, cinq réservoirs, un compacteur, trois niveleuses, un taureau mécanique et un réservoir de goudron, rapporte ‘Malijet’. De plus, les assaillants ont pris cinq camions.

De son côté, l’agence de presse mauritanienne ‘AMI’ a assuré que les autorités du pays prenaient l’affaire très au sérieux et la suivaient de près. Le Mali, comme d’autres pays du Sahel, a enregistré un nombre croissant d’attaques djihadistes ces dernières années tant par la filiale d’Al-Qaïda dans la région que par l’État islamique, ce qui a également accru les violences intercommunautaires et provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes.

Aujourd’hui, dans la matinée des frappes aériennes ont été effectuées sur des bases et sanctuaires terroristes localisés dans la zone de Tièrè. Les objectifs cibles sont les Chaines de Collines de LOIKINA et de KONI. La recherche et le ciblage d’autres sanctuaires se poursuivent dans le cadre de l’opération KELETIGUI, afin de détruire toutes les bases localisées puis neutraliser les terroristes qui s’y cachent.