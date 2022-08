Mali – Q&R – Extrait du point de presse (18 août 2022)

Q : Quelle est votre réaction aux accusations contre la France portées par le Mali dans la lettre adressée hier à la présidence du conseil de sécurité des Nations unies ?

R : Comme annoncé par le Président de la République, le retrait de la force Barkhane du Mali est effectif depuis le 15 août dernier et a été effectué en toute transparence avec les forces armées maliennes et avec les partenaires engagés à nos côtés.

La France poursuivra sans relâche le combat contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest, en soutien des efforts politiques, civils et militaires de la CEDEAO et des États de la région, et en pleine coordination avec ses partenaires européens et américain engagés.

Nous condamnons la multiplication des manipulations de l’information qui ne doivent aucunement détourner l’attention de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays dont les populations sont les premières victimes.

