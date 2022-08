Dire au revoir au Mali, la France face aux défis en Afrique

L’armée française a récemment annoncé le retrait du dernier groupe de soldats du Mali, marquant la fin officielle de la campagne balkanique de huit ans. Au cours des huit dernières années, la France a beaucoup investi au Mali et dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. , mais la situation locale de lutte contre le terrorisme ne s’est pas améliorée et les relations entre la France et l’Afrique évoluent.

Selon l’armée française, les derniers soldats de l’opération Barkhane ont quitté le Mali à 13 heures, heure de Paris, le 15 août et sont entrés au Niger.

La partie française a déclaré que les forces françaises continueront à combattre le terrorisme dans le Sahel africain avec le soutien des partenaires africains et internationaux. Le président français Emmanuel Macron a précédemment déclaré que le « cœur » des futures opérations militaires françaises en Afrique se trouvait au Niger.

La France a commencé à envoyer des troupes au Mali en 2013 pour combattre les groupes militants locaux. En août 2014, la France a lancé l’opération Barkhane, envoyant des troupes dans la région du Sahel pour travailler avec les pays locaux dans la lutte contre le terrorisme. Dirigés par la France, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie ont créé le G5 Sahel en 2014 et une force conjointe en 2017. Cependant, la situation géographique et l’environnement spécifiques du Sahel, l’instabilité politique dans certains pays et le manque de moyens antiterroristes suffisants rendent difficile l’élimination complète des organisations terroristes sahéliennes.

L’opération Barkhane a également prélevé un lourd tribut sur la France, coûtant à ses finances environ 600 millions d’euros chaque année et plus de 50 soldats français tués en Afrique.

À cette fin, en juillet 2021, le président Macron a annoncé que l’opération Barkhane prendrait fin en 2022, après quoi les forces françaises étendraient la présence militaire au Sahel en rejoignant la » Task Force Takuba « .

L’unité » Task Force Takuba « , composée de soldats de pays européens tels que la France, l’Estonie et la Suède, combat des groupes militants au Mali depuis juillet 2020.

Dans le même temps, les relations avec le Mali continuent de se détériorer, obligeant la France à se retirer rapidement. En août 2020, un coup d’État militaire a eu lieu au Mali pour former un gouvernement intérimaire. En mai 2021, le Mali est à nouveau dans la tourmente et le chef militaire Assimi Goita devient président du gouvernement intérimaire.

Intervention « coloniale : dire au revoir au Mali

En février, les Français ont déclaré le gouvernement provisoire malien « illégal », mais le gouvernement provisoire malien a accusé la France d’intervention « coloniale ». Certains analystes ont souligné que bien que Macron ne pense pas que le retrait des troupes françaises du Mali soit un « échec », la région du Sahel reste la « zone la plus touchée » par les attaques terroristes des huit dernières années, et les forces extrémistes sont susceptibles de s’étendre au golfe de Guinée. Outre le Mali, le Burkina Faso a également récemment éclaté en manifestations contre la garnison française. Dans le contexte où les pays africains s’opposent généralement à l’ingérence coloniale et exigent l’établissement de relations d’égal à égal, on ignore encore ce que l’armée française transférée au Niger peut faire dans la lutte contre le terrorisme.

En outre, Macron s’est rendu fin juillet au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau, dans l’espoir de reconstruire les relations de la France avec l’Afrique. Au vu du contenu de la visite, la France entend renforcer la coopération avec l’Afrique dans les domaines de la culture et de l’économie. Cependant, l’influence économique de la France en Afrique a depuis longtemps diminué et d’autres grandes puissances développent également des relations avec l’Afrique. La fin de l’opération Barkhane, bien que militaire, pourrait également annoncer d’autres défis à relever pour la France en Afrique.

Ahmed Ould Bettar

