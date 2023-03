Maire de Djeol : la la commune a ses problèmes de développement

Maire de Djeol : la commune a ses problèmes de développement propres.

Alors que tout le monde s’active pour assurerle succès du Festival de Djeol dont l’organisation est une initiative personnelle de Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le maire de Djeol, M. Ly Oumar Abdoulaye, ne cache pas son enthousiasme et l’espoir qui l’anime de voir sa commune subir de grandes transformations grâce à cette manifestation culturelle d’envergure.

Le maire de Djeol estime que sa ville, de par son statut de commune rurale, a ses problèmes propres et que le festival offre une belle opportunité de les poser et de voir comment les différentes interventions sectorielles peuvent aider à les atténuer à défaut de les résoudre.

Pour redonner à Djeol son rôle de phare de la propagation de l’Islam et de la langue arabe dans la zone, la commune aproposé aux autorités publiques de transformer le projet initié la famille d’El Haj Mahmoud Ba en mahadra pilote puis, plus tard, en institut supérieur d’études islamiques destiné à accueillir des étudiants venant des villes et villages de la Vallée et même des pays voisins.

Concernant les retombées économiques du festival, le maire de Djeol ne cache pas sa satisfaction en voyant sa commune transformée en un vaste chantier par les différents secteurs de l’Etat pour assurer de meilleurs services aux citoyens. Il s’agit notamment de la fourniture de l’électricité et de l’eau potable ainsi qu’un appui apporté aux agriculteurs et aux éleveurs. D’autres interventions prennent la forme de financement d’AGR (Activités génératrices de revenus), d’opportunités d’emplois pour les jeunes et les femmes et d’aides sociales (Taazour, CSA) pour les couches les plus vulnérables de la population.

Le maire de Djeol n’oublie pas l’environnement comme l’un des enjeux principaux du développement local en rappelant que sa commune est « la porte d’entrée de la zone d’El Atf, importante zone de pâturage pour les éleveurs venant de toutes les régions du pays durant la période de transhumance. A ce titre, Djeol a besoin de protection pour son environnement mais également de l’encouragement de certaines formes d’entreprenariat comme option de développement local.

Inspecteur de l’enseignement fondamental, le maire de Djeol livre une mine d’informations sur sa commune ayant trait à la population (14.000 habitants selon le RGPH de 2013), les activités principales (agriculture et élevage), la diversité culturelle qu’il considère comme « unique » dans la zone appelant à visiter le cimetière de la ville pour voir comment les tombes de différentes communautés du pays se côtoie depuis la nuit des temps.

« C’est cette cohésion nationale que nous avons voulu préserver en accompagnant le programme de Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani », précise le maire de Djeol.

Revenant aux questions de développement local, M. Ly Oumar Abdoulaye estime que la décentralisation est option choisie et qu’elle peut bien, si sa mise en œuvre se passe sans heurts, aider au développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche à Djeol et dans toute la wilaya du Gorgol.

« Je n’oublie pas aussi de souligner, qu’au niveau de notre commune, la coopération décentralisée et le rôle de la diaspora sont d’un certain apport dans l’aide apportée aux populations pour faire face aux problèmes qu’ils rencontrent au quotidien », affirme le maire de Djeol. « La diaspora a ainsi financé la construction d’un poste de santé, d’écoles et supporteenviron 90% des dépenses des familles », ajoute M. Ly Oumar Abdoulaye, précisant qu’un forum organisé en 2022 a permis de diagnostiquer tous les problèmes de la ville pour envisager de les résoudre dans le cadre des interventions de l’Etat, de la diaspora ou des partenariats rendus possibles par la coopération décentralisée.

En tant que porte-voix des 18 000 habitants de la commune de Djeol vivant dans quelque 21 villages, le maire Ly Oumar Abdoulaye estime que le « festival est une bonne initiative pour laquelle il faut remercier le président de la République, surtoutquecette manifestation culturelle a la particularité d’être annuelle, contrairementà celle des Cités du Patrimoine qui revient chaque quatre ans dans l’une des villes de Chinguitti, Ouadane. Oualata et Tichit » fait remarquer le maire de Djeol.

«Le festival a aussi un volet développement local non négligeable qui a été préparé par un comité interministériel qui a ciblé des activités en fonction des besoins et requêtes des Djeolois », souligne M. Ly Oumar Abdoulaye.

« L’eau arrivera désormais dans les quartiers périphériques grâce au renforcement du réseau par la réouverture d’un forage fermé depuis 2003 », souligne le maire de Djeol soulignant que « ce n’est qu’un exemple de ce qui est entrepris dans d’autres domaines comme l’agriculture (deux moissonneuses batteuses), l’action du Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) ciblant 500 familles ou celle de la Délégation générale à la solidarité nationale et la lutte contre l’exclusion (Taazour) qui profite à 100 familles et 20 coopératives.

AMI