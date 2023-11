Maghta lehjar: visite du Hakem à l’école3.

Aujourd’hui à Maghta lehjar la visite du Hakem de la moughataa à l’école3 dans la capitale du département.

À la première heure, le Hakem, en compagnie des autorités administratives de la moughataa notamment L’IDEN du département et les inspecteurs de circonscription dans le même secteur et autres chefs de service et des forces sécuritaires, ont visité l’école 3 de la capitale départementale. Une visite qui s’inscrit dans la dynamique de son excellence Monsieur le président de la République Mohamed cheikh Ghazouani, dans le cadre d’une école républicaine.A l’ordre du jour de cette visite, il était question d’assister au lever des couleurs . Une activité riche en couleurs scandée par l’hymne national chanté par les élèves a été à l’honneur de cette forte délégation dirigée par le Hakem. Il s’est ensuite rendu dans les classes pour s’enquérir sur l’état des classes, de leur équipement en table bancs, du nombre d’élèves et surtout de leur niveau. Il a mis l’accent sur la présence effective et régulière du personnel éducatif et sur le respect de l’horaire et du programme. Il a assisté également au déroulement des leçons présentées par les enseignants. Enfin, le Hakem s’est entretenu avec le personnel d’encadrement, clôturant ainsi sa visite et l’invitant à souscrire au programme de son excellence, gage de réussite de tous ses nobles projets.



M diaw Maghta lehjar pour rapideinfo