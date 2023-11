Madame Lalya Aly Kamara s’est entretenue avec la DG de l’OIM

Genève- 02-11-2023

La Ministre de l’Environnement, Madame Lalya Aly Kamara s’est entretenue, hier matin, mercredi 1er novembre 2023 au siège de l’organisation internationale de la migration (OIM) à Genève, avec Madame Amy POPE, Directrice Générale de cette institution onusienne.

Lors de cette entrevue, il a été question de la situation environnementale et climatique de la Mauritanie et les liens avec la migration ainsi que du mandat de l’OIM en matière d’environnement et de changement climatique.

En effet, L’OIM reconnaît la nécessité

d’intensifier les efforts nationaux, régionaux et internationaux pour relever les défis de la mobilité humaine liés aux facteurs environnementaux et aux changements climatiques.

À la fin de l’entrevue, Mme Lalya Aly Karama a invité la directrice générale de l’OIM pour une visite en Mauritanie. Madame Pope a remercié la Mauritanie pour son soutien et a accepté cette invitation.

Madame la Ministre était accompagnée de S.E. M. Mohamed El Habib Bal. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Représentant permanent de la Mauritanie auprès de l’ONU-Genève, de M.Ahmed Ould Zein, chargé de mission et de M.Hacen Maouloud, conseiller technique au MEV.





Source: Ministère de l’Environnement