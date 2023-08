Macron présentera aujourd’hui ses priorités pour la diplomatie française

(BTA) – Emmanuel Macron exposera aujourd’hui ses priorités en matière de politique étrangère française aux ambassadeurs français réunis à Paris, dans un contexte international difficile, où la guerre en Ukraine s’enlise et où la diplomatie française est sérieusement critiquée dans certains pays africains, a rapporté France.

Le thème de la « conférence des ambassadeurs », qui durera jusqu’à mercredi, est « défendre nos principes, nos intérêts et notre solidarité ». En signe de solidarité avec l’Ukraine, l’invité d’honneur de ce 29e événement est le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

Début juin, Kiev a lancé une contre-offensive contre la Russie avec un succès limité, faisant craindre une lassitude dans le contexte d’un conflit coûteux et à l’issue incertaine qui nécessite désormais une augmentation des capacités de production des industries de défense. Jusqu’à présent, Emmanuel Macron et sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ont souligné sans relâche la nécessité d’une aide financière et logistique continue, insistant sur le fait que la stabilité internationale est à l’origine de l’intégrité de l’Ukraine.

Dans son discours aux diplomates à l’Elysée, le président français devrait revenir sur la crise actuelle au Niger, où, vendredi soir, des coups d’État militaires ont exigé le départ de l’ambassadeur de France à Niamey. Les putschistes militaires, qui retiennent depuis un mois le président Mohamed Bazoum prisonnier au palais présidentiel, ont également dénoncé les accords militaires entre Niamey et Paris.

