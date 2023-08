Guerre en Ukraine : telle est la situation

Après un mystérieux accident d’avion en Russie, les autorités annoncent officiellement la mort du patron de Wagner, Prigojine. Pendant ce temps, Moscou et Kiev signalent des frappes aériennes. L’actualité en un coup d’œil.

Kiev/Moscou – Après un mystérieux accident d’avion et l’annonce de la mort présumée du chef mercenaire Eugène Prigozchine, c’est officiel depuis dimanche : les autorités russes ont confirmé que le chef du groupe Wagner est décédé mercredi. C’est ce qu’a rapporté l’agence de presse d’État russe Tass, citant la Commission d’enquête d’État. Les questions sur la cause de l’accident, le contexte et les auteurs et tireurs des ficelles possibles restent sans réponse. Moscou et Kiev ont de nouveau signalé des frappes aériennes ce week-end.

Les autorités russes confirment la mort de Prigojine

Après le crash d’un avion privé entre Moscou et Saint-Pétersbourg, il a été annoncé mercredi que Prigojine figurait sur la liste des passagers. « Dans le cadre de l’enquête sur l’accident d’avion dans la région de Tver, une expertise génétique moléculaire a été réalisée », a indiqué la commission d’enquête, selon le rapport TASS. « D’après leurs résultats, l’identité des dix morts a été établie. Cela correspond à la liste des passagers publiée.

Le chef militaire du groupe de mercenaires, l’ancien officier des services secrets Dmitri Outkine, et d’autres dirigeants du groupe Wagner, considéré comme brutal, sont également morts.

Moscou nie toute implication dans l’accident

La cause de l’accident n’est pas officiellement claire. Cependant, une grande partie de l’opinion publique russe et des gouvernements occidentaux suppose que l’avion privé a été délibérément abattu. En juin, Priogoshin a mené un soulèvement contre l’armée et les dirigeants de l’État russes. Le président Vladimir Poutine l’avait alors qualifié de traître.

Après les premières nouvelles de la mort de Prigojine, Poutine a parlé jeudi d’un homme talentueux qui avait commis de graves erreurs. L’implication du Kremlin dans l’accident a été niée à plusieurs reprises.

L’Ukraine et Moscou signalent des attentats

Plusieurs régions d’Ukraine auraient été la cible de tirs de missiles de croisière russes dimanche matin. Entre autres choses, des défenses aériennes ont été activées dans la banlieue de Kiev, comme l’a annoncé l’administration militaire de la capitale ukrainienne sur Telegram. Dans les environs de Kiev, dix maisons, deux voitures et un hall contenant des machines agricoles ont été endommagés par la chute de pièces de roquettes. Deux personnes ont été légèrement blessées.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que les missiles de croisière avaient été lancés par des avions de combat russes près de la ville d’Engels sur la Volga. Huit missiles ont été observés, mais aucun impact n’a été signalé.

Des informations provenant de Moscou font état de frappes de drones ukrainiens au-dessus des régions de Briansk et de Koursk. Le ministère a annoncé sur sa chaîne Telegram que les véhicules aériens sans pilote avaient été détruits au-dessus des régions frontalières du sud-ouest du pays.

Cependant, l’administration de la région de Koursk a annoncé qu’un drone avait frappé un immeuble de grande hauteur dans la ville. Personne n’a été blessé. Les détails des attaques n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

Makeiev : la Russie a eu le temps de se barricader

Même si les experts ont constaté récemment des progrès, la contre-offensive ukrainienne progresse lentement. L’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, Oleksii Makeiev, cite le soutien militaire hésitant des partenaires occidentaux comme l’une des raisons des difficultés. « La Russie a eu le temps de se barricader », a déclaré Makeiev dans « l’Interview de la semaine » de Deutschlandfunk.

« Il a fallu très longtemps pour préparer et équiper les brigades ukrainiennes, les brigades d’attaque. » Ces brigades regorgent désormais d’armes et de munitions occidentales. L’Ukraine n’a aucune souveraineté aérienne sur son territoire, a déclaré Makeiev. C’est pourquoi la livraison des avions de combat F-16 est si importante : le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège ont tous promis des F-16.

Les paramilitaires russes menacent de désobéir aux ordres

Pendant ce temps, une force de paramilitaires russes de droite aurait menacé de désobéir à la guerre en Ukraine qui dure depuis 18 mois parce que l’un de leurs dirigeants est détenu en Finlande. Le gouvernement russe devrait imposer son départ vers la Russie, exige la milice Rusich. « Si un pays ne protège pas ses citoyens, pourquoi les citoyens devraient-ils le protéger ? », a-t-il déclaré sur la chaîne Rusich de Telegram.

Le Russe est soupçonné d’avoir commis des atrocités contre des soldats ukrainiens lors des combats dans l’est de l’Ukraine en 2014 et 2015. L’Ukraine demande donc son extradition. Le tribunal du district de Vantaa, près d’Helsinki, a prolongé vendredi la détention de l’homme, selon la radio finlandaise Yle.

Grande-Bretagne : heurts autour des plateformes

Pendant ce temps, le ministère britannique de la Défense a fait état de combats pour des plates-formes pétrolières et gazières d’importance stratégique dans la mer Noire. Un avion de combat russe a tiré la semaine dernière sur un petit bateau de la marine ukrainienne qui naviguait près d’une plate-forme au nord-ouest de la mer, ont écrit les Britanniques sur le service de messages courts X (anciennement Twitter).

Depuis le début de la guerre d’agression russe en 2022, l’Ukraine a attaqué plusieurs plateformes sous contrôle russe. « La Russie et l’Ukraine y ont stationné temporairement des troupes. »

