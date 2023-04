M. Attaf reçu par le président mauritanien Ould Cheikh El-Ghazaouani- AL24 News

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a été reçu mardi à Nouakchott par le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani, dans le cadre de la visite de travail qu’il effectue à Nouakchott, en qualité d’envoyé spécial du président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre a remis au président mauritanien « une lettre de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune, et lui a transmis ses salutations chaleureuses et sa détermination à poursuivre l’action conjointe pour concrétiser leur ambition commune de promouvoir les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères au plus haut niveau possible », précise le communiqué.

L’audience a permis, selon la même source, d’évoquer « le progrès réalisé en matière de suivi et de mise en œuvre des directives des dirigeants des deux pays et des conclusions de leurs concertations à l’occasion de la visite d’Etat de M. Ould Cheikh El-Ghazaouani en décembre 2021 en Algérie, qui a inauguré une nouvelle ère dans l’histoire des relations algéro-mauritaniennes ».

Dans ce cadre, les deux parties ont salué « l’élan important que connaissent les relations bilatérales et les conclusions de la 19e session de la Grande commission mixte qui ouvrent des perspectives prometteuses vers l’établissement d’un partenariat stratégique reposant sur des projets économiques importants, à l’instar de celui de la route reliant Tindouf à Zouerate, de l’ouverture d’une banque algérienne à Nouakchott, de la mise en place d’une exposition permanente de la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), et de l’exploitation des quotas de pêche offerts par la Mauritanie à l’Algérie ».

La rencontre était l’occasion pour souligner « l’attachement des dirigeants des deux pays aux traditions de soutien mutuel, de concertation et de coordination autour des questions soulevées dans les différents espaces et organisations d’appartenance commune, et ce sur la base de leur conviction profonde que les tensions aux niveaux régional et international et les défis en découlant, exigent l’adoption d’approches communes puisant plus que jamais dans le principe du sort commun », poursuit la source.

Au terme de l’entretien, M. Ould Cheikh El-Ghazaouani a chargé le ministre Attaf de transmettre ses « salutations les plus chaleureuses à son frère le Président Abdelmadjid Tebboune et sa grande satisfaction quant au niveau exceptionnel des relations de fraternité et de coopération entre l’Algérie et la Mauritanie », saluant à ce propos « son rôle constructif et ses efforts inlassables consentis en matière de défense des questions et préoccupations de la Nation arabe, notamment lors de sa présidence actuelle du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet ».

