M. Ahmed Attaf: entretien « fructueux » avec le président ghanéen



Le Ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, est arrivé aujourd’hui à Accra, la capitale de la République du Ghana.

A cette occasion, le Ministre Ahmed Attaf s’est entretenu avec M. Nana Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, qui lui a transmis les salutations de son frère, le Président M. Abdelmadjid Tebboune et l’a informé des actions de Son Excellence le Président sur la situation de crise au Niger et les perspectives d’efforts intensifiés et unifiés pour jeter les bases d’un règlement pacifique afin d’éviter les répercussions d’une éventuelle escalade de la situation dans ce pays et dans les pays de la région.

Le président Nana Akufo-Addo a chargé le ministre Ahmed Attaf de transmettre ses salutations et ses encouragements à son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, pour son rôle important et ses efforts pour mettre fin à la crise au Niger.

Ses bons offices apportent une contribution efficace. Il a également transmis un message à son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, soulignant son plaisir de le rencontrer prochainement lors de sa visite d’Etat en Algérie à l’invitation du président de la République.