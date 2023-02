« Lutte contre l’infiltration sioniste » : des centaines d’étudiants se sont rassemblés et ont scandé – « Évitez la normalisation. »

Des centaines d’étudiants de l’Université de Nouakchott en Mauritanie ont participé à la « Semaine Al-Aqsa » et ont exprimé leur opposition à la normalisation avec Israël. Ceci, dans le cadre de la campagne de « la lutte contre l’infiltration sioniste »

Publié dans Maariv par Shahar Berdichevsky le 24/02/2023 à 12:29

Mots-clés : le monde arabe/la normalisation

Opposants à la normalisation : l’auditorium de la Faculté des sciences de l’Université de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, s’est rempli hier soir de centaines d’étudiants, de personnalités politiques et d’intellectuels éminents, venus marquer la « Semaine d’Al-Aqsa » dans le cadre de la campagne « Lutter contre l’infiltration sioniste ». Ont également participé à la réunion des personnalités palestiniennes et des représentants locaux de « l’Association nationale de soutien au peuple palestinien ».

Ahmed Talib, le vice-président de l’organisation étudiante, a pris la parole au début de l’événement et a expliqué l’importance de la semaine d’Al-Aqsa et l’activité annuelle visant à « construire la croyance des étudiants dans la centralité de la cause palestinienne ».

Dans son discours, il a ajouté que « la vague de judaïsme à laquelle la mosquée Al-Aqsa est exposée, le terrorisme et la menace des sionistes envers les Palestiniens, obligent la nation et les étudiants à établir la confiance dans la cause palestinienne, et à toujours travailler pour la soutenir et s’engager activement dans la lutte pour la libération de la Palestine. Il a en outre souligné que « la nation (Mauritanie) rejette toutes les tentatives de vendre la cause palestinienne par la normalisation, et d’autres accords dont le titre principal est la trahison et le sionisme ». Le peuple mauritanien se tient aux côtés du peuple palestinien, et sa ferme conviction est au centre de la cause palestinienne et du choix de la résistance. »

L’initiative étudiante de lutte contre « l’infiltration sioniste » fait partie d’une organisation à but non-lucratif fondée dans le pays en 1998. Selon des sources au sein de l’organisation, sa mise en place à l’époque constituait une « plate-forme culturelle de définition de la cause palestinienne, de diffusion d’informations sur le sujet, et se mobiliser pour le servir. Entre-temps, des centaines de personnes ont participé à des marches de masse en soutien aux Palestiniens et à l’appel à éviter la normalisation.

Traduit par Rapideinfo