L’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) honore l’ambassadeur d’Algérie à Nouakchott.

L’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) a honoré, ce matin, l’ambassadeur d’Algérie accrédité en Mauritanie, M. Mohamed Ben Attou, en reconnaissance de son grand rôle dans le renforcement des relations de fraternité, d’amitié et de coopération entre la Mauritanie et l’Algérie et contribuant considérablement à relever les défis et surmonter les difficultés auxquelles peuvent faire les investisseurs mauritaniens et Algériens.

UNPM a également honoré le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, Pr Kamel Rezig et le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula.

La cérémonie de mise à l’honneur s’est déroulée en marge de la Foire des produits algériens, prévue à Nouakchott jusqu’au 24 janvier et en présence du Ministre mauritanien du Commerce, M. Lemrabet Ould Benahi.