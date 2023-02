L’un des avocats d’Aziz raconte les détails de son » agression. » | Alakhbar

Un membre du collectif de défense de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, l’avocat Jaavar Abeih, a déclaré que l’agression subie par leur client lors de sa détention à l’école de police est liée à une menace de la part d’agents de sécurité en civil de leur remettre des papiers sans annotations ou de les éloigner de lui.

« Notre client nous a informés que c’était lui qui avait évité les violences physiques en déchirant les papiers contenant des notes qu’il avait écrites sur la base des lectures qu’il avait faites dans les constitutions de Mauritanie, de France, du Sénégal et de Côte d’Ivoire », a déclaré Ould Abeih dans une déclaration à l’agence Alakhabr à l’extérieur de la salle d’audience cet après-midi.

Ould Abeih a également parlé de l’agression de son client en lui confisquant ces livres, ainsi que de l’empêcher de conserver les papiers sur lesquels il a écrit ces notes.

Ould Abeih a souligné que leur client a demandé à apporter les constitutions de ces quatre pays en relation avec son cas, et a pris des notes d’eux dans un cahier qu’il avait, et qu’il a été surpris quand il a quitté le lieu de détention par des agents de sécurité en civil lui demandant de remettre les livres en sa possession, et il les leur a remis.

L’avocat Jaavar Abeih a ajouté que leur client leur a remis les livres et le cahier, mais il a coupé les papiers contenant les notes, ajoutant qu’ils sont revenus et lui ont demandé de remettre ces papiers, mais il a refusé de les remettre, puis ils sont revenus vers lui pour confirmer qu’ils avaient des instructions pour les lui prendre de force s’il refusait de les remettre, ce qui a incité leur client à déchirer les papiers et à les jeter dans la salle de bain.

Abeih a déclaré qu’en tant qu’organe de défense, ils considéraient cela comme une attaque illégale contre leur client, un abus de son droit, une menace d’agression physique contre lui et un harcèlement à son égard avec les droits qui lui sont accordés par la loi.

Source: Alakhbar