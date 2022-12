L’Ukraine demande l’exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l’ONU

– Kiev affirme que Moscou n’a jamais suivi la procédure légale d’admission et occupe donc « illégalement » le siège de l’Union soviétique au Conseil de sécurité de l’ONU.

Burç Eruygur | 26.12.2022

Istanbul| AA | Istanbul | Burc Eruygur

L’Ukraine a publié, lundi, une déclaration officielle annonçant son intention d’exclure la Russie de l’ONU et de la priver de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.

« L’Ukraine appelle les États membres de l’ONU à revenir à l’application de la Charte de l’ONU concernant la légitimité de la présence de la Fédération de Russie à l’ONU, à priver la Fédération de Russie de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et à l’exclure de toute cette institution », peut-on lire dans une déclaration officielle du ministère ukrainien des Affaires étrangères.

Kiev y souligne que la question du statut de la Russie à l’ONU et de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU reste « non résolue » du « point de vue du droit international ».

« La Fédération de Russie a pris le siège d’un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en contournant les procédures définies par la Charte des Nations unies. Cela s’est produit sur la base d’une lettre ordinaire du président de la RSFSR (République socialiste fédérative soviétique de Russie) Boris Eltsine, adressée au Secrétaire général de l’ONU, qui a été envoyée le 24 décembre, il y a 31 ans », précise la déclaration de la diplomatie ukrainienne.

Il y est également fait référence à l’article 4 de la Charte des Nations unies, qui prévoit que « l’admission d’États pacifiques à l’ONU se fait par une décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité, et seulement de cette manière ».

« La Fédération de Russie n’a jamais suivi la procédure légale pour être admise comme membre et, par conséquent, occupe illégalement le siège de l’Union soviétique au Conseil de sécurité de l’ONU. D’un point de vue juridique et politique, il ne peut y avoir qu’une seule conclusion : La Russie est un usurpateur du siège de l’Union soviétique au Conseil de sécurité des Nations unies », affirme Kiev.

La diplomatie ukrainienne affirme également que la Russie ne remplit pas les principaux critères d’adhésion à l’ONU, en se référant au premier paragraphe de l’article 4 de la Charte des Nations unies, qui dispose que « l’adhésion à l’ONU est ouverte à tous les États épris de paix ».

« Les actions de la Fédération de Russie sont contraires au concept d’un État « épris de paix ». Trois décennies de sa présence illégale à l’ONU ont été marquées par des guerres et la saisie de territoires d’autres pays, la modification par la force de frontières internationalement reconnues et des tentatives de satisfaire ses ambitions invasives et néo-impérialistes », ajoute la déclaration.

Celle-ci évoque également le lancement par la Russie de son « opération militaire spéciale » le 24 février, ajoutant que l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, ainsi que l’annexion récente des régions de Donetsk, Zaporijjia, Louhansk et Kherson, constituent une « violation de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de l’Ukraine. »

« Nous pensons que, guidée par le principe d’égalité des membres de l’ONU, la Fédération de Russie devrait suivre la même voie juridique internationale que les autres pays pour être admise au sein de l’organisation. … Le retour de la Fédération de Russie aux Nations unies à l’avenir ne peut être envisagé que si elle respecte les critères d’adhésion à l’ONU », est-il précisé.

Et d’ajouter que la Russie ne devrait être admise à l’ONU qu’après avoir « rempli les conditions d’adhésion à l’organisation » et « sur recommandation du Conseil de sécurité des Nations unies, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 4 de la Charte des Nations unies. »

Mardi dernier, le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que Kiev s’apprêtait à prendre des mesures officielles pour prouver que la présence de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies est « illégale » et pour obtenir son exclusion de l’organisation internationale.

Le 14 décembre, deux parlementaires américains ont présenté une résolution visant à évincer la Russie du Conseil de sécurité de l’ONU, affirmant que la présence de la Russie « bafoue les objectifs et les principes des Nations unies ».

*Traduit de l’Anglais par Mourad Belhaj

Source: Agence Anadolu