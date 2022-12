L’UE travaille avec ses partenaires africains sur la migration: lancement d’initiatives Team Europe

L’UE et ses partenaires africains ont lancé aujourd’hui deux initiatives Team Europe axées sur les routes migratoires de l’Atlantique et de la Méditerranée occidentale et de la Méditerranée centrale afin de faciliter les efforts conjoints des États membres et de l’UE pour relever les défis auxquels sont confrontés l’UE et ses partenaires nord-africains en raison de les flux irréguliers et les abus des réseaux de passeurs. Les initiatives contribueront à la mise en œuvre de la dimension extérieure du New Deal sur la migration et l’asile et combineront les activités des États membres avec la coopération et la coordination au niveau de l’UE, avec une approche globale.

** Une approche complète de feuille de route pour aborder la migration **

Ces deux initiatives réunissent des pays africains et européens d’origine, de transit et de destination, créant ainsi de nouvelles opportunités de coordination avec les pays partenaires, les partenaires internationaux et les agences des Nations Unies concernées. L’IEE de la route de la Méditerranée centrale soutiendra la mise en œuvre d’opérations de gestion des migrations dans le cadre du plan d’action de l’UE sur la Méditerranée centrale.

Ces initiatives prévoient d’intensifier le travail conjoint dans les cinq domaines prioritaires du plan d’action conjoint de La Valette , qui vise à soutenir les partenaires africains et européens en améliorant la gouvernance des migrations.

Prévenir et combattre la migration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des êtres humains:

Au cours de l’année écoulée, de nombreux progrès ont été accomplis dans la résolution des problèmes des arrivées irrégulières, de la traite des êtres humains et des réseaux de trafic d’êtres humains. Cependant, les flux irréguliers continuent de mettre les migrants en danger et posent de sérieux problèmes de migration à l’UE. L’UE élaborera et mettra en œuvre un nouveau programme régional de lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains en Afrique du Nord. En juillet, la Commission a lancé les premiers partenariats opérationnels contre le trafic d’êtres humains avec le Maroc et le Niger, à la suite du plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants (2021-2025). Les mandats de négociation d’accords sur le statut de Frontex avec le Sénégal et la Mauritanie sont les premiers avec des pays partenaires en Afrique, et visent à soutenir la gestion des frontières, à lutter contre le trafic de migrants et à réduire la migration irrégulière sur la route atlantique. Il existe déjà un accord de travail entre Frontex et la mission de politique de sécurité et de défense commune (PSDC) EUCAP Sahel Niger.

Migration légale et mobilité:

Les initiatives de Team Europe aideront les pays partenaires à créer un environnement propice à la création et à la promotion de voies de migration légale et de mobilité. Ils peuvent également contribuer à favoriser les partenariats de talents. Entre deux et trois millions de ressortissants de pays tiers arrivent déjà légalement dans l’UE chaque année. Le paquet Talents et compétences adopté en avril 2022 vise à répondre aux besoins du marché du travail liés aux tendances démographiques actuelles et aux pénuries de personnel qualifié dans l’UE. Le package comprend des initiatives juridiques, opérationnelles et politiques, telles que des partenariats de talents. Ces derniers sont des plans de mobilité pour le travail ou la formation à tous les niveaux de compétence, basés sur une coopération plus large en matière de migration. Nous travaillons à accélérer la mise en place de ces partenariats sur mesure, à commencer par le Maroc, la Tunisie et l’Egypte. La réduction de la migration irrégulière ouvrira la voie à davantage de voies légales.

protection: Les initiatives de Team Europe aideront les pays partenaires à assurer la protection, la résilience et l’autonomie, y compris le maintien de la vie, au profit des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés. L’UE est un membre actif des plateformes de soutien régionales lancées lors du Forum mondial sur les réfugiés 2019, qui apportent un soutien politique et financier par le biais de l’aide humanitaire et de la coopération au développement. La réinstallation fait partie intégrante du New Deal sur la migration et l’asile. 66% du Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique est dédié à la protection des migrants et à leur accès aux services de base. L’UE a récemment lancé deux actions importantes pour protéger les migrants en Égypte et en Libye. L’UE est un contributeur majeur aux efforts mondiaux de réinstallation et s’est engagée à respecter cet engagement. L’exercice d’engagements 2021-2022 a abouti à près de 65 000 engagements au total qui ont combiné la réinstallation et, pour la première fois, l’admission humanitaire. L’UE accordera la priorité à la mise en œuvre du programme régional de protection et de développement en Afrique du Nord et au Niger pour renforcer la capacité de protection des institutions nationales aux fins des mécanismes d’enregistrement, de détermination et d’orientation du statut de réfugié, d’accueil, de solutions durables et de normes, stratégies et les modes opératoires. admission humanitaire. L’UE accordera la priorité à la mise en œuvre du programme régional de protection et de développement en Afrique du Nord et au Niger pour renforcer la capacité de protection des institutions nationales aux fins des mécanismes d’enregistrement, de détermination et d’orientation du statut de réfugié, d’accueil, de solutions durables et de normes, stratégies et les modes opératoires. admission humanitaire. L’UE accordera la priorité à la mise en œuvre du programme régional de protection et de développement en Afrique du Nord et au Niger pour renforcer la capacité de protection des institutions nationales aux fins des mécanismes d’enregistrement, de détermination et d’orientation du statut de réfugié, d’accueil, de solutions durables et de normes, stratégies et les modes opératoires.

Retour, réadmission et réintégration : Le retour et la réadmission effectifs sont un aspect essentiel des relations de gestion des migrations. L’UE a lancé de grands projets pour promouvoir les retours volontaires et la réintégration en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. En outre, l’initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants a continué de répondre aux besoins des migrants bloqués et vulnérables dans les pays africains. Frontex soutiendra les opérations de retour ainsi que les mesures d’aide à la réintégration par le biais de programmes de développement ainsi que l’appropriation nationale et les capacités des pays d’origine partenaires en coopération avec des organisations internationales.

Migration et développement : la coopération au développement de l’UE a un impact à moyen et long terme dans la lutte contre les causes profondes structurelles de la migration irrégulière et des déplacements forcés. Des mesures dans des domaines tels que la gouvernance, la prévention des conflits et l’atténuation du changement climatique, ainsi que le développement socio-économique, peuvent avoir des conséquences directes sur la migration. Par le biais de l’initiative Global Gateway, l’UE contribue à réduire le déficit d’investissement mondial, à soutenir la reprise économique mondiale et à accompagner la double transition écologique et numérique dans les pays partenaires.

prochaines étapes

EIE Méditerranée centrale : Cette initiative associe la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure, ainsi que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, Malte, les Pays-Bas et la Suisse, et, d’autre part d’autre part, le Burkina Faso africain, le Tchad, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, l’Erythrée, l’Ethiopie, la Guinée, la Libye, le Niger, le Nigeria, la Somalie, le Soudan et la Tunisie. À ce jour, l’UE, ses États membres et la Suisse ont convenu de mobiliser 1,13 milliard d’euros pour travailler sur les cinq piliers de l’initiative avec leurs partenaires africains.

L’EEI pour la route Atlantique et Méditerranée occidentale sera réalisée par la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure, en collaboration avec la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suisse, qui se sont mobilisés à ce jour 908 millions d’euros en appui à la coopération avec l’Algérie, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, le Niger, le Nigeria et le Sénégal.

Les premières réunions visant à promouvoir la coordination des actions dans le cadre des deux EEI auront lieu en parallèle de la Conférence ministérielle du Processus de Rabat, qui se tiendra le 14 décembre à Cadix (Espagne). Y participeront des hauts fonctionnaires du Service européen pour l’action extérieure, de la Commission européenne, des États membres de l’UE et des pays africains intéressés.

Le contexte

Lors du Conseil JAI extraordinaire du 25 novembre, la Commission s’est engagée à fournir aux États membres des solutions opérationnelles pour relever les défis immédiats et actuels le long de toutes les routes migratoires. Dans le même temps, le New Deal sur la migration et l’asile reste le seul moyen d’établir un cadre stable et durable pour relever les défis migratoires. À ce jour, la Commission a proposé deux plans d’action, l’un sur la Méditerranée centrale et l’autre plus récent sur les terrasses occidentales. Le lancement de l’initiative Team Europe est un premier résultat du plan d’action de l’UE pour la Méditerranée centrale, proposé par la Commission le 21 novembre.

La mise en œuvre de ces initiatives est une conséquence du sommet UE-UA de février 2022, qui a défini la migration et la mobilité comme une priorité politique commune pour les deux continents dans la vision commune de l’UE et de l’UA pour 2030.

source : CE