L’UE entend développer des projets d’énergie renouvelable avec l’Algérie (Borrell)

Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a déclaré lundi à Alger que l’UE entendait développer des projets d’énergie renouvelable avec l’Algérie, saluant par ailleurs le rôle clé de ce pays en matière de lutte contre le terrorisme et de maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région.

« Il ne fait aucun doute que l’Algérie et l’UE partagent un bon partenariat dans le domaine de l’énergie, puisque 90% des exportations de gaz algérien sont destinées à l’Europe et nous savons que nous pouvons compter sur l’Algérie car elle a toujours été un partenaire fiable pour l’Europe, en particulier dans les moments difficiles », a-t-il fait savoir dans un déclaration diffusée sur la chaîne publique ENTV à la suite des entretiens qu’il a eus dans la journée avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Arrivé la veille à Alger, M. Borrell a souligné que les Européens étaient « impatients de développer ces relations ensemble, non seulement en termes de partenariat gazier pour le moment, mais aussi pour l’avenir, en dynamisant les investissements européens dans les énergies renouvelables, car l’Algérie dispose d’un grand potentiel dans ce domaine ».

En outre, il a exprimé son souhait de régler tous les problèmes commerciaux restés en suspens avec l’Algérie afin de stimuler les échanges commerciaux. M. Borrell a ainsi noté que « la moitié des exportations de l’Algérie, soit 56%, est destinée aux pays membres de l’UE et chacun de nous sait que nous pouvons encore faire mieux. Nous devons donc régler certains différends, notamment la crise commerciale avec l’Espagne et les obstacles qui entravent les investissements européens en Algérie, ce qui aurait un impact direct sur notre accord d’association et notre intérêt mutuel ».

Le haut responsable de l’UE a par ailleurs salué le rôle « clé » de l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme dans la région. « Je dois rappeler que nous sommes convenus de relancer notre dialogue de sécurité de haut niveau », avec la première réunion prévue « avant la fin de l’année », a-t-il dit, ajoutant que « cela prouve que l’Algérie est un partenaire fiable et un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme dans notre voisinage commun ».

En ce qui concerne la crise ukrainienne, Josep Borrell a appelé l’Algérie à « se joindre aux efforts de l’UE visant à mettre fin à cette guerre injustifiée et à limiter ses impacts économiques et humanitaires sur le monde entier ».

En 2013, l’Algérie et l’UE ont signé un protocole d’accord établissant une coopération couvrant tous les aspects liés au pétrole et au gaz, aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, ainsi qu’au cadre juridique et réglementaire. Aujourd’hui, l’UE peut considérer l’Algérie comme un fournisseur majeur de gaz, et ce dans un contexte de baisse de la production de son fournisseur de longue date, la Russie, en raison du conflit en Ukraine.

