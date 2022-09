L’UDP exhorte les autorités et les partis à maintenir l’environnement de dialogue…

L’UDP exhorte les autorités et les partis à maintenir l’environnement de dialogue existant pour une Mauritanie unie.

Le parti politique mauritanien UDP (union pour la Démocratie et le Progrès) a appelé les autorités et tous les partis politiques du pays à maintenir l’environnement de dialogue existant pour une Mauritanie unie dans la lumière de la justice et de la stabilité.

Le parti, dirigé par le ministre conseiller à la présidence de la République, Mme Naha Mint Meknass, a félicité les partis politiques mauritaniens pour le résultat de ses récentes consultations avec le ministère de l’Intérieur, annonçant dans un communiqué qu’il lui apportait son soutien inconditionnel.