L’option de restaurer la confiance dans le Premier ministre est justifiée

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, devra nommer un nouveau gouvernement frais s’il veut s’intégrer à ce nouveau parlement très concret, porté par des élections mystérieuses, et l’option de restaurer la confiance dans le Premier ministre est justifiée. Et pour cause, une main-forte en direction de l’Insaf, des réalisations malgré un contexte mondial difficile et la poursuite des affaires économiques et sociales.

Plusieurs dossiers sont toujours la priorité absolue du président et du gouvernement, par conséquent, le maintien de Mohamed Ould Bilal Messoud à la tête du gouvernement vise à stabiliser la macroéconomie, à renforcer le cadre de politique budgétaire et monétaire et à améliorer la gouvernance pour renforcer les bases d’un développement durable, la croissance inclusive et réduire la pauvreté.

La stabilité des portefeuilles au sein du gouvernement s’étend non seulement au Premier ministre, mais aussi à un ensemble de départements ministériels, parmi lesquels le président de la République préfère sans nul doute conserver certains membres, comme le ministre du pétrole, des mines et de l’énergie. Selon le Fonds monétaire international, la croissance mauritanienne s’accélère en 2022, tirée principalement par le secteur extractif, et l’inflation devrait se stabiliser autour de 11 %, reflétant la modération de la politique monétaire menée par la banque centrale.