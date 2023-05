L’opposition dans la majorité, un nouveau concept ?

Un communiqué publié par des partis se réclamant de la majorité présidentielle jette le discrédit sur les élections municipales, législatives et régionales qui viennent de se dérouler, le plus naturellement du monde, dans le pays. Fait singulier : les récriminations de cette « majorité » sont plus virulentes que celles d’une opposition habituée pourtant à tirer à boulets rouges sur le pouvoir dans une vaine tentative de désigner un bouc-émissaire justifiant ses échecs répétés.

Une opposition dans la majorité est une déraison. Elle donne raison au parti El Insaf qui a fait de la discipline, en son sein, le pilier de la force qui lui a permis le raz-de-marée électoral objet de jalousie et de convoitises aujourd’hui.

La « majorité » qui demande aujourd’hui un retour à la case départ, sans tenir compte des milliards dépensés parce que des faits anodins se seraient produits sans incidence aucune, présume de ses forces. Un sang nouveau – si nouveau qu’il ne date que de ces élections – donné par ceux qui ne se sont pas pliés à la discipline du Parti pour assouvir des ambitions personnelles.

Sentant le chaud vent de la bérézina électorale, cette majorité « s’oppose » !!!

Ou, plutôt, s’essaye à la surenchère politique pour dire le malaise qu’elle ressent, quand elle découvre que l’illusion est loin de la réalité. Le terrain ne ment pas. Les urnes ont parlé.

Sneiba Mohamed