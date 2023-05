L’opposition condamne la victoire écrasante du parti au pouvoir.

Le parti au pouvoir a remporté les élections législatives, régionales et municipales du 13 mai 2023, selon les résultats officiels provisoires rendus publics le dimanche 21 mai 2023.

Une victoire écrasante qui a consolidé le statut du président Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani que l’opposition dit être entachée de « fraudes massives ».

Les élections visent à élire 176 députés, 13 conseils régionaux et 238 conseils municipaux un an avant l’élection présidentielle. Le parti El « Insaf » a remporté 80 sièges au parlement, selon les résultats lus par Dah Ould Abdel Jelil, président de la Commission électorale nationale indépendante.

Les 10 partis de la Majorité présidentielle ont remporté 36 sièges, tandis que l’opposition a remporté 24 sièges, dont neuf pour le parti Tawassoul. Le parti au pouvoir, Insaf a également remporté 13 conseils de district et gagné du terrain dans 165 des 238 communes.

Les partis loyalistes et d’opposition se sont répartis les communes restantes. Le taux de participation a été de 71,8 % à ces élections, auxquelles 25 partis politiques ont participé.

Une deuxième tour est censée se tenir le samedi 27 mai 2023 pour la moitié des 176 sièges du parlement, compte tenu de l’existence de deux systèmes électoraux selon les types de circonscriptions. La Cour constitutionnelle doit certifier les totaux officiels.

Le parti Insaf était le seul parti à présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Les deux principaux partis rivaux étaient Tawassoul et Sawab.

Vendredi dernier lors d’une conférence de presse. Il prévoit de manifester la semaine prochaine pour dénoncer les résultats et exiger un nouveau vote à Nouakchott et Boutilimitt.

Plus de 10 partis de la majorité présidentielle ont également dénoncé « les lacunes et les mauvaises performances de la Commission électorale indépendante » et ont appelé à un nouveau vote à l’échelle nationale lors d’une conférence de presse tenue jeudi dernier.

De son côté, le président de la Commission électorale nationale indépendante a salué la grande participation du peuple mauritanien avec calme et discipline au processus de vote. Il a déclaré que la Commission électorale nationale indépendante « partageait la ferme volonté et l’ambition de la classe politique d’organiser des élections équitables, notant les énormes difficultés qu’elle a rencontrées pour organiser ce triple scrutin.

La campagne s’est déroulée dans une atmosphère calme. Un dialogue entre l’opposition et le pouvoir en début d’année a permis de dégager un consensus sur l’organisation des élections.