Mauritanie: le parti au pouvoir remporte 80 des 176 sièges.

Après une longue attente des résultats des élections législatives et locales tenues en Mauritanie, la Commission électorale de la CENI a publié dimanche les résultats de l’élection, qui a donné au parti au pouvoir El Insaf une grande victoire malgré de nombreux cris à la fraude. Mais les violations et irrégularités dénoncées par le parti au pouvoir, les loyalistes et l’opposition ne hissent pas au stade de mettre en question la légitimité des élections et de leurs résultats, dont la régularité a été attestée par des observateurs internationaux.

L’attente d’une semaine pour les résultats des élections, provoquant l’indignation des partis d’opposition, le porte-parole de la Commission électorale mauritanienne a finalement dissipé les doutes en annonçant les résultats provisoires de l’élection, affirmant que le parti au pouvoir est fondamentalement en tête dans la plupart des circonscriptions et a remporté 80 des 176 sièges au parlement.

Le drame s’est produit du côté des partis d’opposition, qui totalisent tous 24 sièges, se sont plaints des irrégularités.

De son côté, le parti islamiste Tawassoul, qui maintient son avance dans l’opposition, a remporté neuf sièges au parlement, contre 14 en 2018.

Il s’est également associé au parti Sawab-Rag a formé une alliance, bien que Biram Dah Abeid soit arrivé deuxième lors de la dernière élection présidentielle, il n’a remporté que 5 sièges parlementaires, et la nouvelle coalition FRUD a également surpris avec 6 sièges au nouveau parlement.

Les anciens partis comme le RFD, l’UFP et APP n’ont rien remporté à ce premier tour des élections municipales, régionales et législatives.

Les résultats provisoires présentés par la Commission électorale nationale de la CENI sont soumis à l’approbation de la Cour constitutionnelle, qui a déclaré qu’elle examinerait les résultats, ainsi que toutes les plaintes et irrégularités qui lui seraient déposées sur le déroulement de l’élection.

Les résultats de la compétition pour les législatives ont été tranchés dans 40 circonscriptions dont 22 attendent le second tour et pour les Municipales et Régionales, les résultats des élections ont été tranchés dans toutes les circonscriptions à l’exception d’une seule commune au Guidimakha qui sera reprise dans le cadre du deuxième tour, le 28 mai prochain.