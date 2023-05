L’opposition appelle à une lutte pacifique en réponse à la crise.

L’opposition appelle les militants à s’en tenir à l’option d’une lutte politique pacifique en réponse à la crise électorale.

La traduction du texte intégral de la déclaration est la suivante :

À une époque où les forces politiques attachent de l’importance à la sécurité et à la stabilité et se tiennent à l’écart de tout ce qui menace la tranquillité, le Député Biram Dah Abeid a été mystérieusement arrêté par les autorités de sécurité sans révéler les raisons et les circonstances de son arrestation.

Cette arrestation démontre la montée sans précédent de la tension et de l’engorgement résultant de l’échec de la Commission électorale à organiser des élections municipales, régionales et législatives transparentes et équitables, ce qui a ramené le processus démocratique de notre pays à la case départ.

Les Partis de l’opposition démocratique signataires ci-dessous, afin de maintenir la sécurité nationale et la paix sociale, appelle à :

– Libérer sans condition le député Bram Dah Abeid et tous les autres détenus.

– Appelle les militants de tous les partis politiques et l’opinion publique nationale à adhérer à l’option de la lutte politique pacifique pour faire face à la crise électorale dans le but de protéger le pays et de contrecarrer toutes les tentatives visant à inverser les acquis obtenus dans le domaine de la démocratie, la première de ces tentatives est la farce électorale que le pays a connue ces derniers jours.

Nouakchott le 24 mai 2023.

Partis signataires :

– Tawassoul

– UFP

– RFD

– FRUD.

– APP

– SAWAB