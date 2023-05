Arrestation du Président d’Ira-Mauritanie et répression Arrestation du Président d’Ira-Mauritanie, le député Biram Dah Abeid et répression de sit-in pacifique de militants abolitionnistes

Arrestation du Président d’Ira-Mauritanie et répression

Arrestation du Président d’Ira-Mauritanie, le député Biram Dah Abeid et répression de sit-in pacifique de militants abolitionnistes

Note d’information

Ce matin du 24 mai 2023, le Camarade Président Biram Dah Abeid a reçu la visite d’un commissaire de police judiciaire, l’informant d’une convocation à la Direction générale de la sureté nationale.

L’évènement survient au lendemain des élections municipales, législatives et régionales, consultations caractérisées par des fraudes massives.

A la suite de cette arrestation, des militants venus marquer leur solidarité au Leader Biram Dah Abeid ont été réprimés par les forces de l’ordre dont un commissaire tenant des propos racistes à leur encontre. Nombre d’entre eux furent arrêtés et conduits vers différents lieux de détention et d’autres conduits et abandonnés hors de la ville de Nouakchott. La liste des personnes arrêtées s’établit ainsi :

Commissariat Elmina 1 :

Abdallahi Abou Diop

Mohamed Oumar

Mohamed Chrif Hamahoullah

Abdallahi Boiba

Moussa Mene

Youssouf Hademine

Boubacar Yatma

Yislem Oumar

Commissariat de Sebkha 2 :

Zeine Abdel Aziz

Med lemine

Abdallahi Khaina

Mohamed Sidi

Salek Bayini

Largués hors de la ville :

Leyla Ahmed épouse du President Biram Dah Abeid

Aminata Dia (Candidate à la députation)

Youssouf Kamara

Blessés graves:

Zoubeir M’Bareck

Hassane Moctar

Salka Taynech (candidate à la députation)