Libye : la Banque centrale et le gouvernement de Tripoli renforcent leur coopération avec le FMI et la Banque mondiale

L’initiative vise à évaluer les dépenses publiques et la responsabilité budgétaire, en promouvant la transparence et la traçabilité des flux financiers

Le gouverneur de la Banque centrale de Libye (CBL), Naji Mohammed Issa, a exposé sa vision de la prochaine phase économique du pays lors d’une réunion avec de hauts responsables du Fonds monétaire international (FMI), notamment Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale, s’est tenu à Washington lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Selon Bcl, la réunion a été l’occasion de discuter des conditions économiques et financières actuelles de la Libye et du rôle crucial du gouverneur Issa pour tenter de sortir d’une crise qui dure depuis des années, exacerbée par le dualisme politique et institutionnel persistant. Au cours de la réunion, Issa a présenté les priorités économiques à court et à long terme, illustrant les défis à relever et les réformes nécessaires, notamment la réalisation d’un budget unifié.

Parallèlement, une délégation de haut niveau du Gouvernement d’unité nationale (GUN) a rencontré des responsables de la Banque mondiale, parvenant à un accord pour mettre en œuvre le programme de dépenses publiques et de responsabilité financière (PEFA). L’initiative vise à évaluer les dépenses publiques et la responsabilité budgétaire, en promouvant la transparence et la traçabilité des flux financiers en Libye. Le Pefa constituera la base d’une feuille de route pour la réforme de la gestion des finances publiques, notamment l’amélioration du cycle budgétaire et l’amélioration de l’efficacité de la communication entre le ministère des Finances et les organismes de surveillance. Le gouvernement a également présenté des données de dépenses mises à jour de mars 2021, dans le cadre de l’engagement de renforcer la transparence administrative demandé par le Premier ministre. Abdulhamid Dabaiba.

