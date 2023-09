Lézignan-Corbières : appel aux dons pour les victimes du séisme au Maroc.

À la suite du terrible tremblement de terre au Maroc survenu début septembre, l’association lézignanaise du réseau européen Espoir pour le développement du bassin El Qarmoud, se mobilise pour envoyer de l’aide aux sinistrés. Un appel aux dons pour un convoi prévu en fin de semaine prochaine.

Créée en 2019 et présidée par le Lézignanais Rachid Bouthouyak, l’association Espoir pour le développement du bassin El Qartmoud, une région du nord du Maroc, s’est tout de suite mobilisée lorsque le terrible tremblement de terre a touché la population marocaine : « C’est une catastrophe, il y a un travail énorme et les gens sont en grande détresse. Nous appelons les habitants de Lézignan et du territoire à aider par des dons : habits, chaussures, couettes, couverture, draps, tentes, mais aussi du matériel médical, comme des pansements, bandes, produits antiseptiques, gazes… Par contre, nous ne prenons pas de denrées alimentaires. Nous les achetons sur place, c’est mieux et ça contribue à soutenir les commerces là-bas ». Rachid Bouthouyak explique que les dons numéraires sont justement destinés à l’achat de la nourriture : « Nous sommes une association et nous pouvons encaisser les dons déductibles des impôts, donnant lieu à un récépissé ».

Déjà deux camions partis

Grâce à la mobilisation de l’association et des habitants, deux camions sont déjà partis : « Nous utilisons des transporteurs qui vont au Maroc et qui nous prennent gracieusement la marchandise collectée. Deux voyages ont eu lieu. Là-bas, tout est réceptionné et contrôlé par les bénévoles de l’association qui est un réseau européen. De notre côté, il y a toujours un de nos membres qui suit les camions. Pour le prochain voyage, c’est moi qui vais les accompagner et aider là-bas ».

On s’attache surtout à soutenir les veuves sans ressources, les enfants…

D’origine marocaine, Rachid précise les missions habituelles de l’association qui regroupe un peu plus d’une centaine de membres sur la ville : « Nous aidons les Marocains en difficulté dans la santé par exemple. Nous avons acheté une ambulance ou aidé à faire des puits. On s’attache surtout à soutenir les femmes, les veuves sans ressources, les enfants… »

Pour proposer un don, téléphoner directement à Rachid Bouthouyak, président de l’AEDC au 06 26 49 88 56.

Source: lindependant.fr