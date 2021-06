L’exercice militaire « African Lion 2021 » aura bien lieu également à Mahbes au Sahara marocain

Sur Hautes Instructions du Roi du Maroc, l’exercice combiné maroco-américain « African Lion 2021 » se déroulera du 07 au 18 juin 2021 dans les régions d’Agadir, Tifnit, Tan Tan, Mahbes, Tafraout, Ben Guérir et Kénitra, impliquant de milliers de miliaires multinationaux et un nombre très important de matériel terrestre, aérien et maritime.

Cette 17ème édition de l’exercice militaire combiné maroco-américain, considéré parmi les exercices interalliés les plus importants de par le monde, se déroulera donc dans plusieurs régions du Maroc, y compris au Sahara marocain, dans la zone de Mahbes plus précisément, à quelques encablures de Tindouf.

Cet exercice combiné maroco-américain connaîtra la participation de plusieurs pays de différents continents, ainsi que l’Organisation de l’Alliance Atlantique (OTAN). La particularité de cette année c’est que le programme de déroulement de cet exercice comprend une zone du Sahara marocain, tout près de la région algérienne de Tindouf qui abrite les camps des séquestrés Sahraouis marocains du polisario.

L’annonce officielle du programme des manœuvres militaires maroco-américaines vient infirmer une fois pour toutes les allégations des ennemis du Maroc qui ont soutenu mordicus que les soldats participants à ces exercices n’allaient pas fouler le sol du Sahara marocain.

Ce qui est sûr, c’est que le Maroc confirme l’organisation des exercices militaires « African Lion 2021 » au Sahara marocain, tout près du dispositif de défense, avec la participation des Etats-Unis d’Amérique, de la Grande-Bretagne, du Brésil, du Canada, de la Tunisie, du Sénégal, des Pays-Bas, d’Italie ainsi que de l’Alliance Atlantique, en plus d’observateurs militaires d’une trentaine de pays représentant l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et de l’OTAN.

L’exercice « African Lion 2021 », en tant qu’exercice multinational interarmées, fait partie des exercices majeurs organisés et dirigés conjointement par le Commandement des États-Unis d’Amérique pour l’Afrique (AFRICOM) et les Forces Armées Royales marocaines (FAR).

Cet exercice vise à consolider le niveau de coopération et de formation, à accroître l’interopérabilité, ainsi qu’à promouvoir l’échange d’expérience et de savoir entre les différentes composantes militaires, afin de leur permettre d’atteindre leur pleine capacité opérationnelle.

Ainsi, le communiqué des FAR a mis fin à tous les doutes concernant l’éventualité de l’intégration du Sahara marocain dans le programme de cet exercice militaire et impliquera des milliers de militaires multinationaux et un nombre très important de matériel terrestre, aérien et maritime.

Les objectifs de cet exercice, considéré parmi les exercices interalliés les plus importants au monde, sont nombreux à savoir, renforcer les capacités manœuvrières des unités participantes, consolider l’interopérabilité entre les participants en matière de planification et de conduite d’opérations interarmées dans le cadre d’une coalition, perfectionner les tactiques, les techniques et les procédures et développer les aptitudes en matière de cyberdéfense.

Il vise également à entraîner la composante aérienne à la conduite des opérations de chasse, d’appui et de ravitaillement en vol, consolider la coopération dans le domaine de la sécurité maritime, conduire des exercices en mer dans le domaine de la tactique navale et des luttes conventionnelles et mener des activités d’ordre humanitaire

L’exercice englobera, en plus des formations et des simulations aux activités du commandement et des entraînements sur les opérations de lutte contre les organismes terroristes violents, des exercices terrestres, aéroportés, aériens, maritimes et de décontamination NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique). Par ailleurs, et au titre des activités parallèles à vocation humanitaire, un hôpital médicochirurgical de campagne sera déployé au niveau d’Amlen (Tafraout) où des prestations médicales et chirurgicales vont être dispensées au profit des populations locales par des équipes médicales constituées de médecins et d’infirmiers des FAR et de l’US Army.

L’Espagne et ses tous frais alliés que sont les Généraux algériens ont décidé de ne pas y participer car Rabat a choisi comme scène les régions de Tan Tan, au Sud du Maroc, en face des Iles Canaries, où elle dispose d’un camp de manœuvre construit par les États-Unis, et Mahbes.

La tenue de l’exercice militaire « African Lion 2021 » au Sahara marocain est une étape supplémentaire dans la reconnaissance de la marocanité de son Sahara, entérinée le 10 décembre 2020 par l’Administration de Donald Trump et non remise en cause jusqu’à présent par celle de son successeur, Joe Biden, bien qu’elle s’inscrive dans une stratégie à plus long terme.

Avec cette nouvelle décision, le Gouvernement espagnol apporte une preuve supplémentaire de son hostilité à l’intégrité territoriale du Maroc.

Quant aux communiqués des rats polisariens et de leur mama, la Harkia Dzaïria, se sont subitement tus. Allez-y et oser les grandes gueules de l’ADN franco-ottoman, juste quelques pétards mouillés dans la presse poubelle APS et SPS.

Côté Est, c’est la Mecque du mensonge, des manipulations, des fanfarons et des grandes gueules ? Comme d’ailleurs leur serpillière abdemagid titi et le vieux petit nain galonné BOWAL chiengriha !

Farid Mnebhi