Lettre ouverte au président du parti El Insaf

Monsieur le président,

Vous venez en ce début de semaine d’inviter à la cohésion des bases du parti en vue de fortifier et de perpétuer l’adhésion à ses règles et aux contrôles de son action pour consolider son aura. Et vous avez raison. Notre gouvernement est exceptionnel et avec le bilan des réalisations durant cette période au profit du pays et du citoyen en général, et des groupes vulnérables en particulier. Mais au-delà de la refondation, je tiens à attirer votre attention sur la présence des cactus dans notre extraordinaire jardin El Insaf. Le slogan portant sur l’engagement, la discipline et sur le choix des candidatures aurait été mieux respecté si l’injustice était repartie équitablement.

À l’heure actuelle, l’idéal est que s’ils sont dans le pot, entrez les cactus dans une pièce brillante et ventilée avec un mur de verre. S’ils poussent à l’extérieur, rien ne peut les empêcher de les protéger avec du papier bulle. Enfin, il n’est pas recommandé, selon les professionnels de leur donner de l’engrais.

Pour l’arrosage, l’eau est suffisante chaque semaine pendant la campagne. Arroser progressivement pour éviter de détruire les cellules pleines d’eau et partant de se faire sanctionner.

Après les élections, la plante se repose. Ne saupoudrez pas de plantes. Ils souffriront de douleur.

Gérez soigneusement les cactus, ils mordent les gens!

Ahmed Ould Bettar