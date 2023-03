Dr. Hampâté Bâ prône pour le militantisme politique et la discipline de parti El-INSAF.



Dr. Hampâté Bâ candidat à la candidature pour la députation dans la moughataa de Mbagne, non retenu par son parti El-INSAF déclare, avec l’ensemble de son groupe qui a soutenu sa candidature, son militantisme sans faille et sa discipline entière face aux décisions du parti EL-INSAF.



Militantisme et discipline qui se traduiront sur le terrain de la moughataa de Mbagne par le soutien inconditionnel aux candidats choisis par le parti El-Insaf dans la moughata de Mbagne, lors des prochaines élections législatives, municipales et régionales de 2023.



Dr. Hampâté Bâ Conseiller chargé de la Santé au cabinet de SEM Le Premier Ministre Mohamed Ould Bilal Ould Messoud et son groupe de cadres et d’acteurs politique restent fidèles aux idéaux et directives du parti, pour soutenir SEM Le Président de la République dans la réalisation de son programme Tahoudaty et préparer sereinement la présidentielle de 2024.



Dans un post sur sa page Facebook, Dr Hampâté Bâ dit qu’en ce début du mois béni de Ramadan, il adresse ses vœux de piété et de prières au président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au Premier Ministre, au peuple mauritanien et au leadership du Parti El-Insaf pour sa clairvoyance dans le choix des candidats dont il respect sans faille.