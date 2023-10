Lettre d’un compatriote au président de tous les Mauritaniens

Lettre d’un compatriote au président Mohamed Ould Cheick Ghazouani président de tous les Mauritaniens.

Mon ami,

Monsieur le Président, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani voilà bientôt quatre ans et quelques jours que vous êtes président de tous les Mauritaniens ce beau pays qui est la République Islamique de Mauritanie. Beaucoup d’acquis, beaucoup de choses se sont passées, les premiers actes que vous avez posés sont louables jusqu’a aujourd’hui même si aujourd’hui, on parle de la souffrance de nos frères Palestiniens qui subissent une injustice et aujourd’hui avec toutes ces guerres qui ont chamboulé l’ordre établi rendons nous a l’évidence en attendant qu’Allah swt nous aident à traverser ce moment-la.

Cette espoir et que notre pays, aujourd’hui, traverse une situation sociale difficile malheureusement et il devient urgent de voir les situations des Mauritaniens d’en bas écoutez les personnes qui vous veulent du bien Monsieur le Président et non ceux qui vous induisent en erreur avec des rapports, communications erronées et falsifiés pour vous cacher la réalité sur le terrain et dans la situation du pays !

Monsieur le Président Mohamed Ould Cheickh Ghazouani mon ami nos populations sont en colère silencieuse parce que Ils sont menacés dans leurs pauvretés où remis en cause dans leurs valeurs et leur dignité .

Son excellence Monsieur le Président Mohamed Ould cheikh Ghazouani . Nous sommes tristes des tensions que ces différences génèrent entre nos composantes et notre population. Même si cette voie n’est qu’un sentier, il faut qu’elle soit bien tracée, enfin qu’elle puisse servir à des fins utiles qui pourront permettre la transformation de notre cher pays que nous aimons nous la coordination nationale des amis du président Mohamed ould cheikh Ghazouani en France et en Europe notre espoir est que vous n’allez pas faire comme certains de vos prédécesseurs qui après quelques temps au pouvoir ont changé et ont commencé à tromper le peuple monsieur le président le monde entier nous regarde et en particulier, les populations que vous avez était voir lors des inondations et lors de vos vacances l’été dernier dans leurs ensemble et toutes composantes confondues.

Aujourd’hui, son excellence Monsieur, le Président, le chemin que vous avez emprunté et parsemé d’embûches et beaucoup d’obstacles, mais regarder d’où viens la Mauritanie dont avez pu constater de vos yeux son état, pour savoir où elle va dans les prochaines années ?

Je sais aussi que monsieur le président si vous montrez l’exemple en agissant avec justice, et droiture, en marchant dans l’humilité, la nation Mauritanienne suivra votre exemple et délaissera les mauvaises habitudes et les vices qu’il a acquis ces soixante ans.

S’il vous plaît son excellence Monsieur le Président, laissez-vous instruire par l’expérience de ceux qui vous ont précédé et que cela vous serve d’exemple à ne pas suivre donc c’est maintenant qu’il faut voir les choses vous êtes le garant et le guide de cette nation , pour qu’il ne soit pas trop tard regarder autour de vous et prenez le pouls de cette population qui attends de vous beaucoup de changement et d’espérance de vies meilleures nous la coordination des amis du président Mohamed ould cheikh Ghazouani en France et en Europe nous serons toujours à vos côtés pour vous soutenir dans tous vos projets pour l’unité nationale des Mauritaniens.

Monsieur le Président, ouvrez l’espoir d’une amélioration rapide de la situation des populations, et surtout remédié trés rapidement aux problèmes des concitoyens aujourd’hui la population, en Mauritanie et dans la diaspora sont disponibles à vous accompagner inchallah avec l’aide d’Allah swt. Monsieur le Président, son excellence, notre nation ardente et notre peuple sont dans un tel état qu’il faut plus qu’une volonté politique pour sa reconstruction, nous sommes avec vous pour vous accompagner dans cette volonté, mais n’oubliez pas votre peuple.

À mon humble avis, nous avons tous besoin d’un sursaut patriotique de tous les fils et filles de notre chère patrie la Mauritanie qu’elle soit en Mauritanie ou dans la diaspora mauritanienne en France et en Europe.

Je sais que dans notre pays se trouvent des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes intègres qui n’attendent que faire l’unité, et la cohésion sociale dans notre pays, mais malheureusement, ils n’ont pas été souvent sollicités et concertés…

Des hommes et des femmes qui ont pour « VOCATION » de servir le pays et le peuple Mauritanien. Ma prière avec tous mes concitoyens de la diaspora mauritanienne en France et en Europe et en Mauritanie, c’est que ça soit à ces hommes que vous faites appel n’écoutez pas ceux qui cherche à vous éloigner du droit chemin monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Je prie que ces personnes qui ont cette vocation de servir se mobilisent pour créer une dynamique afin de motiver et de servir le peuple Mauritanien tout entier sans faire de distinction aucune. Nous devons tous devenir des acteurs afin de permettre à notre peuple et à notre nation si jeune de ne pas régresser pendant que d’autres avancent.

Son excellence, Monsieur le Président, pour qu’il y ait un climat de confiance et de sérénité, il faut qu’on privilégie le dialogue et la concertation le pardon comme le veut Allah swt et doit être incarnés par chaque fils et filles de Mauritanie que nous sommes.

Notre pays a tant souffert, Monsieur le Président, aujourd’hui nous pouvons nous, ses enfants, lui donner la possibilité de se relever si vous le permettez en faisant comme vous le savez faire aider votre peuple a devenir autosuffisant alimentaire au lieu de dépendre de l’étranger pour se nourrir en fruits et légumes accentuer encore votre souhait de développer l’agriculture et donner la chance a tous.

Je suis convaincu que c’est ce qui permettra à tous les Mauritaniens sans distinctions de composantes de se réconcilier les uns les autres. Vous savez Monsieur le Président, nous avons longtemps laissé, la rancune, le mensonge, la manipulation, la corruption, la mal gouvernance et l’esprit de vengeance dominer dans notre pays…

Aujourd’hui, nous avons la possibilité d’écrire l’Histoire avec vous Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani vous êtes à la tête de notre pays. Ne suivez pas les traces de ceux qui vous ont précédé ? Ils ont trompé le peuple et ont mis à genoux la nation et voyez vous ou sont ils ?

Monsieur le Président, souvenez-vous de ceci, en tant que Chef de l’Etat, vous avez des droits, mais aussi des devoirs.

Ceux qui vous ont précédé à un moment de leur parcours ont oublié cela, ils ont même bafoué le droit du peuple, et cela a été le début du dérapage. Je sais, ce n’est pas évident pour un homme de bonne foi, un homme bon et pieux comme vous Monsieur le Président de gouverner un pays où la jalousie, l’hypocrisie, la corruption, l’orgueil, le détournement de l’argent public toutes ces choses que nous connaissons dans notre pays malheureusement.

Que cette parole soit gravée dans votre cœur de bon musulman et homme de Paix afin que vous marchiez dans l’humilité et aussi dans la crainte car c’est en faisant cela que monsieur le président que marchera inchallah notre pays. Si, on l’applique ça va permettre à notre chère patrie et à notre peuple de relever la tête.

J’espère que vous et votre équipe, qui vous entoure, ne vont pas piétiner ce que le peuple Mauritanien a accouché dans la douleur..e Nous la coordination des amis du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani en France et en Europe, c’est pourquoi, nous vous exhortons à notre humble avis à considérer ces choses et à faire de votre mieux …

Monsieur le Président, vous avez l’opportunité de faire entrer notre nation si grande et notre peuple dans le Repos et de permettre au peuple Mauritanien de bâtir à nouveau sur un solide fondement.

Je prie pour que vous vous serviez des exemples du passé pour vous aider et vous encourager à être lucide et juste dans la gérance de la nation, nous prions que qu’Allah swt vous accorde la sagesse et le discernement pour savoir quoi faire et comment faire. Nous vous prions pour que vous et votre gouvernement incarnassent par vos vies le rapprochement, le pardon, l’amour de la nation et le changement. Que vos actes, vos actions, vos paroles de sagesse témoignent de cela.

Nous vous prions que vous ne vous laissiez pas tromper ni asservir par votre entourage et ceux qui veulent vous isoler de voir la vérité en face !

Mais que vous sachiez discerner les bons conseillers et ceux qui ont vraiment l’amour pour notre nation et le peuple. Qu’Allah swt vous donne de trouver des conseillers sages et responsables qui ne regardent pas à leurs propres intérêts, mais qui voient l’intérêt de la nation mauritanienne tout entière et surtout qui ont pour objectif de servir la nation ET NON SE SERVIR EUX MËMES pour leurs intérêts ; des hommes et des femmes qui ont pour vocation la transformation de notre pays en pays prospère et égalitaire.

Monsieur le Président Mohamed ould cheikh Ghazouani, choisissez d’écrire l’histoire. L’opportunité vous est donnée pour ré’ écrire l’histoire.

Aidez-nous à entrer dans notre destinée. Que ces paroles vous aident et vous encouragent à réfléchir et à prendre la bonne décision. Surtout pour revenir sur le problème des populations qui aujourd’hui sont dans une détresse totale au niveau du pays tout entier et tous les Mauritaniens qui en ce moment ne trouve pas de solutions pour retrouver une vie normale et meilleure Qu’ Allah SWT vous accorde tout ce dont vous avez besoin.

Que sa grâce, sa paix et son amour soient votre partage longue vie à vous son excellence Monsieur le Président. ouvrez les yeux pour que vous l’emportiez au paradis son excellence monsieur le président…

Abdoul Aziz Deme

Coordination des amis du président Mohamed Ould Cheickh Ghazouani en France et en Europe