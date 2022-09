L’État de droit et d`équité – Ahmed Ould Bettar.

L’État de droit et d`équité n’était pas l’une des préoccupations de la pensée politique à l’œuvre avant le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, réputé par ses qualités d`homme de parole et de foi qui imposa à cette pensée ses questions difficiles : justice et égalité, identité nationale et appartenance , démocratie, société civile, citoyenneté et droits individuels, démocratie, libertés publiques et privées. Les autoritaires se sont effondrés mais, c`était sans compter, au grand bonheur des farouches et des impopulaires opposants de Ould Ghazouani, les aléas imprévus et les urgences qui ont assagi l`humanité entière. Une conjoncture internationale majeure qui a faussé toutes les politiques et les programmes, en raison de la priorité imposée aux États de lutter contre la propagation du coronavirus d`une part et de la flambée des prix des céréales consécutive au conflit opposant Moscou à Kiev.

C`est dans le cadre de cette lutte courageuse que le gouvernement du Premier ministre a su gagner la confiance du Président et des partenaires en concentrant ses actions sur la supervision de l’action gouvernementale et sur le social.

Des actions continues qui requièrent des réorganisations, des remaniements, des retouches jusqu`à l`arrivée du pays à bon port pour se mettre, assuré et bien armé à la mise en œuvre du projet de société du Président Ghazouani.

Le pays serait déjà hors danger et devra commencer l’exploitation du gaz et du pétrole, qui fait de lui aujourd’hui un paradis pour les investisseurs internationaux.

