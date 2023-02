L’Espagne renforce sa coopération militaire avec la Mauritanie face à ses relations tendues avec l’Algérie

Espagne Mauritanie coopération

Les relations tendues entre l’Espagne et l’Algérie poussent Madrid à renforcer ses liens avec la Mauritanie. Selon des reportages concordants, la coopération militaire entre l’Espagne et la Mauritanie connait une escalade remarquable.

Une délégation militaire espagnole s’est ainsi rendue à Nouakchott, une semaine seulement après la visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en Mauritanie.

Cette visite récente de la délégation espagnole en Mauritanie indique la volonté de Madrid d’empêcher l’expansion de l’influence russe dans son voisinage maritime de l’océan Atlantique, comme l’a rapporté l’agence de presse turque « Anatolie ».

En effet, le rapprochement hispano-mauritanien intervient à la lumière des relations tendues entre l’Algérie et l’Espagne. La découverte de gaz naturel en grande quantité sur les terres mauritaniennes, dans des quantités dépassant 100 billions de pieds cubes, fait de la Mauritanie une importance stratégique à l’État ibérique. La Mauritanie prévoit également d’exporter ses premières cargaisons de gaz liquéfié à la fin de cette année ou au début de 2024.

L’agence Anadolu suggère que, compte tenu de sa crise avec l’Algérie, le gaz mauritanien et sénégalais pourrait faire de l’Espagne un centre régional de réexportation de gaz vers le vieux continent. Il est à rappeler que l’Algérie a choisi l’Italie pour être le premier distributeur de son gaz vers l’Europe.

En somme, l’escalade de la coopération militaire entre l’Espagne et la Mauritanie ne fait que s’intensifier. Et au vu de la situation géopolitique actuelle, le rôle de l’Espagne en tant que distributeur régional de gaz est appelé à évoluer.

Rapprochement Algérie-Mauritanie : Signature de 26 accords pour une coopération renforcée

Les relations algéro-mauritaniennes prennent un nouveau tournant avec la signature de 26 accords entre les deux pays. Ce rapprochement s’est illustré notamment par la signature d’un accord de coopération judiciaire dans le domaine pénal ainsi que dans le domaine civil et commercial, et un troisième accord relatif à l’extradition des criminels. Les deux parties ont également signé un projet d’accord de coopération dans le domaine des collectivités locales et de l’administration territoriale, ainsi qu’un projet de programme exécutif pour l’accord de coopération dans le domaine des dotations et des affaires islamiques pour les années 2023-2025.

Dans le secteur de l’énergie et des mines, les deux pays ont signé un protocole d’accord dans les domaines de l’électricité et des énergies nouvelles, et un autre protocole d’accord dans le domaine des énergies renouvelables. Les deux parties ont également signé un protocole d’accord relatif à la digitalisation dans le domaine de la transformation numérique, de l’innovation et de la modernisation du management.

Ce rapprochement entre l’Algérie et la Mauritanie intervient après des années de tensions entre les deux pays. Les accords signés couvrent plusieurs secteurs et témoignent de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans des domaines clés tels que l’énergie, les affaires islamiques et la transformation numérique. Cette nouvelle dynamique pourrait permettre aux deux pays de relever ensemble les défis qui les attendent et de construire un avenir commun plus prospère.

algerie-focus