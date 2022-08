Les salariés Moov Mauritel prolongent la grève jusqu’à fin septembre

Les salariés de Moov Mauritel ont décidé mercredi de prolonger leur grève jusqu’à fin septembre, alors qu’elle devait se terminer à la fin de ce mois.

Une source a déclaré à Sahara Media que la décision de prolonger la grève était le résultat « du non-respect de Moov Mauritel et du manque de détermination de la part du gouvernement mauritanien ». 4 444 travailleurs ont appelé à une grève générale il y a deux semaines, annonçant la grève jusqu’à ce que les nombreuses revendications qu’ils ont faites à la direction soient résolues. 4 444 travailleurs de la plus grande entreprise de télécommunications de Mauritanie ont déclaré à l’époque : « Mauritel a fait pression sur les travailleurs et les a contrôlés pendant des années. »

Ils avaient déjà déclenché des grèves intermittentes au cours des dernières semaines en raison de ce qu’ils ont qualifié de refus de l’entreprise de ratifier la législation sur les travailleurs contenue dans l’accord entre les parties en date du 6 février 2019.

Les salariés de l’entreprise réclament depuis des années de meilleures conditions de travail. J’ai examiné les documents organisationnels de l’entreprise et j’ai déterminé que leur demande est « légitime ».

Moov Mauritel est la plus grande entreprise de télécommunications de Mauritanie, fournissant des services téléphoniques et Internet, avec une présence dans toutes les régions du pays.