Les projets Aziz : Le palais El Mourabitoune.

Nous poursuivons notre série d’articles traitant d’infrastructures réalisées sous la présidence de Mohamed Ould Abdel Aziz. Ces projets semblent de prime abord des projets pertinents. Mais en les analysant de plus près, nous constatons qu’ils ont été montés pour l’enrichissement de l’ancien président et de son entourage. En effet, l’utilité de tels projets est minime et sont loin d’être prioritaires. De plus, ils sont les parfaits alibis pour la surfacturation et le détournement de fonds. Ces projets expliquent en grande partie l’endettement massif de la Mauritanie sous les deux mandats de Aziz. La dette de la Mauritanie est passée de 1 milliard de dollars en 2008 à 5 milliards en 2019.

Après le très couteux port de N’Diago, nous poursuivons avec le palais El Mourabitoune.

Le palais El Mourabitoune a été construit pour accueillir le sommet de l’Union Africaine en 2018. Il a été donné de gré à gré à BIS-TP l’entreprise de travaux de Zeine El Abidine, le patron des patrons mauritaniens.

La construction du bâtiment a été réalisée sans bureau de contrôle ni étude préalable sérieuse, ce qui soulève des inquiétudes quant à la qualité et à la sécurité de l’ouvrage. Peu après son inauguration, des fissures et des problèmes de structure ont été signalés, ainsi que des problèmes liés aux réseaux d’eau et d’électricité, entraînant des problèmes d’humidité généralisés.

Le coût du projet initial était estimé à 14 milliards d’ouguiyas, mais Mohamed Ould Abdel Aziz a approuvé un avenant de 3 milliards supplémentaires, portant le coût total du palais à 17 milliards d’ouguiyas.

La rapidité de construction du palais en seulement 9 mois, mise en avant lors d’une campagne de communication, est douteuse lorsque comparée à d’autres projets similaires réalisés par des entreprises renommées, prenant plusieurs années pour achever des ouvrages plus complexes.

A titre d’exemple, l’hôtel 5* (Le Sheraton) que la SNIM construit à Nouakchott a coûté 21 milliards d’ouguiyas, études, travaux et contrôle compris. Les travaux sont réalisés par le géant chinois Power China et les études et le contrôle par Dar El Handassa. Il faut savoir que les deux entreprises sont des leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs. Sachant qu’il n’ y a pas comparaison entre la complexité d’un hôtel 5* et celle du plais Elmourabitoune. De plus, le géant chinois Power China fait les travaux depuis 7 ans et ils ne sont toujours pas terminés.

Comment comprendre qu’un bâtiment d’une valeur de 17 milliards soit construit seulement en 9 mois et par une entreprise sans aucune expérience ? Sûrement que Aziz avait trouvé le bon argument aux yeux des mauritaniens pour détourner un maximum d’argent à travers ce projet. D’après des experts, le coût réel du bâtiment serait bien inférieur, avoisinant les 5 milliards d’ouguiyas

Ceci est un autre exemple des projets Aziz dont l’utilité est minime et ont été réalisés spécialement pour l’enrichir.

Source: Khlawna (Blog)