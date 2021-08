Les prières collective et du vendredi doivent être exercées avec le minimum possible de personnes

La fondation des Oulémas de Mauritanie: Les prières collective et du vendredi doivent être exercées avec le minimum possible de personnes

Nouakchott, 07/08/2021

La fondation des Oulémas de Mauritanie a appelé, samedi soir, les citoyens à veiller au respect rigoureux des mesures préventives de la covid-19, dans un communiqué parvenu à l’AMI.

Elle recommande, également, aux citoyens, dont les habitations ne sont pas proches des mosquées de faire les prières dans leurs maisons et de se tourner vers la repentance, la recherche du pardon et la charité.

Dans leur communiqué, les oulémas de Mauritanie, conscients de la gravité de la situation sanitaire dans le pays, et en vertu de leurs responsabilités religieuses appellent les compatriotes et les étrangers résidents en Mauritanie à :

-Respecter les mesures préventives de la pandémie et à appliquer les consignes sanitaires ;

-D’éviter les attroupements et cérémonies sociales, et de se limiter à la présentation des vœux au téléphone ;

-User des autorisations et exceptions accordées pour les personnes vivant avec des maladies chroniques et exercer à domicile les cinq prières et celle du vendredi ;

-Faire la prière du vendredi avec le minimum possible de personnes ;

Repentir, implorer Allah et multiplier la charité.