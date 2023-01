Les pays arabes imposent des visas d’entrée aux détenteurs de passeports européens et américains

Certains pays imposent un « visa » pour pouvoir y entrer, tandis que les passeports de certains pays puissants permettent à leurs citoyens d’entrer dans la plupart des pays du monde.Dans notre monde arabe, il y a des pays qui imposent des visas aux pays européens et les Les États-Unis d’Amérique.

Comme les titulaires de passeports européens et américains ne peuvent entrer sans visa, parmi ces pays on trouve :

Seuls 10 pays sont autorisés à entrer sans visa

L’Algérie est considérée comme l’un des pays les plus difficiles à obtenir un visa pour y entrer, car cette dernière fait face à la même politique, selon ce qui a été indiqué sur le site de l’ambassade d’Algérie aux États-Unis d’Amérique, en tant que citoyens seulement 10 pays peuvent séjourner en Algérie sans obtenir de visa pour une durée n’excédant pas 90 jours tant que le but de la résidence est le tourisme ou les affaires.

Ces pays sont les suivants :

Maroc, Libye, Tunisie, Malaisie, Maldives, Seychelles, Mauritanie, Yémen, Syrie, Mali

Alors que le visa est imposé au reste des pays du monde, sauf dans les cas et pays suivants :

Les titulaires de passeports diplomatiques citoyens de ces pays peuvent se rendre en Algérie sans visa, qui sont :

Albanie, Afrique du Sud, Portugal, Venezuela, Allemagne, Bénin, Espagne, Vietnam, France, Brésil, Suisse, Sénégal, Argentine, Niger, Tanzanie, Égypte, Slovaquie, Pérou, Turquie, Éthiopie, Mali, Cuba, Émirats arabes unis, Grèce

Politique d’entrée en Mauritanie

La Mauritanie n’autorise pas l’entrée sur son territoire sans visa à de nombreux pays du monde à l’exception de 23 pays, selon le site officiel de l’Union internationale des transports, qui sont :

Algérie, république Dominicaine, Malaisie, Sénégal, Barbade, Équateur, Tunisie, Seychelles, Burkina Faso, Gambie, Micronésie, Sierra Leone, Cap-Vert, Guinée, Niger, Singapour, Tchad, Haïti, Philippines, Togo, Côte d’Ivoire, Indonésie, Saint Vincent.

Alors que la République de Mauritanie impose un visa au reste du monde, y compris les pays européens et les États-Unis d’Amérique, mais elle autorise l‘entrée sans visa aux titulaires de passeports diplomatiques.

Politique des visas dans l’État du Soudan

Le Soudan impose également un visa à la plupart des pays du monde avant de venir sur ses terres, selon le site du ministère soudanais des Affaires étrangères, car ce dernier n’autorise que quatre pays à entrer sur ses terres sans visa, à savoir l’Égypte, la Syrie et le Yémen. en plus du Qatar, tout en permettant à d’autres pays d’y entrer à condition que le demandeur soit titulaire d’un passeport Voyage diplomatique.Ces pays sont les suivants :

Algérie, Ethiopie, Guinée, Tunisie, Libye, Niger, Maroc, Mali, Nigéria, Burkina Faso, Gambie, Togo

En plus du Congo et de la République centrafricaine, en dessous, le Soudan exige que ses visiteurs entrent avec un visa, que ce soit depuis leur pays ou à l’arrivée, parmi ces pays : Turquie, Indonésie, Émirats arabes unis, Kenya et Érythrée.

Politique d’entrée au Yémen par les pays étrangers

Selon le site « arab news », le Yémen impose à tous les pays du monde un visa pour entrer sur ses terres, comme le Yémen a imposé un visa même pour les détenteurs de passeports diplomatiques, à partir de janvier 2010. Parmi les pays que le Yémen autorise à entrer sur ses terres atterrit avec un visa à l’arrivée, on trouve :

Sultanat d’Oman, Emirats Arabes Unis, Jordanie, Qatar, Algérie, Koweït, Royaume d’Arabie saoudite, Bahreïn, Malaisie, Syrie, Égypte