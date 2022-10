Guinée Équatoriale –Mauritanie : signature de plusieurs accords de coopération

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et son homologue de Guinée Equatoriale, Son Excellence Monsieur Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ont supervisé, lundi soir à Malabo, la cérémonie de signature de plusieurs accords entre la Mauritanie et la Guinée Equatoriale.

Ces accords, signés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Merzoug et le ministre des Affaires étrangères de Guinée Équatoriale, M. Siméon Oyono Esono Angue, portent sur un premier accord-cadre de coopération économique, commerciale, culturelle et scientifique ouvrant la porte devant les différents secteurs gouvernementaux des deux pays pour des accords de coopération conformément à leurs intérêts mutuels.

Une commission mixte de coopération présidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays pour assurer le suivi, l’évaluation, l’exécution et la mise en place de recommandations

visant le renforcement et le développement des domaines de coopération a été créé dans le cadre de cet accord.

Le second accord concerne l’institution d’un règlement intérieur définissant les mécanismes d’action de cette commission.

Un mémorandum d’entente sur les consultations diplomatiques permettant une coordination des positions des deux pays dans les différents forums régionaux continentaux et internationaux et la coordination sur les questions d’intérêt commun compte parmi les accords signés.

Ce mémorandum prévoit un contact permanent entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays pour coordonner leurs positions sur les différentes questions d’intérêt commun.

Le dernier accord renforce les échanges et supprime les visas d’entrée et de sortie des détenteurs de passeports diplomatiques et de services.

AMI