Les nouvelles stratégies de l’OTAN | Eastwest

Les 11 et 12 juillet 2023, la Lituanie accueille un sommet de l’OTAN à Vilnius, le plus grand événement de l’histoire du pays. L’Alliance atlantique abordera les grands thèmes de la géopolitique actuelle : le conflit en Ukraine, la menace chinoise et les défis mondiaux comme le terrorisme. Lors de la réunion internationale, l’OTAN se prépare à accueillir de nouveaux membres et partenaires et à renforcer la coopération avec des alliés clés en Méditerranée, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Pour explorer ces thèmes, nous avons interviewé SE Julianne Smith, ambassadrice des États-Unis auprès de l’OTAN.

La Lituanie accueillera un sommet de l’OTAN les 11 et 12 juillet 2023. Dans le contexte de la dynamique mondiale actuelle, notamment suite au conflit ukrainien, quelles sont les principales questions qui seront discutées par les Alliés lors du sommet de Vilnius ?

Le sommet en Lituanie sera passionnant pour plusieurs raisons : premièrement, nous prendrons des décisions importantes sur la façon dont l’OTAN planifie les éventualités futures . L’année dernière, nous avons fait quelques annonces concernant les nouveaux développements de la position de l’OTAN par rapport à l’Europe centrale et orientale : nous avons déplacé la position vers l’Europe orientale et nous avons également créé des bataillons multinationaux supplémentaires. Cette année, nous lancerons des plans qui assureront la protection de chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN. Il ne s’agira pas seulement de démêler les plans eux-mêmes, mais aussi de construire une nouvelle structure de commandement et de contrôle (C2).

Nous discuterons également des ressources . En 2014, chaque Allié au sein de l’Alliance s’est engagé à consacrer 2 % de son PIB à la défense et cet engagement s’étend de 2014 à 2024. Cet été, nous annoncerons ce que nous appelons « l’engagement d’investissement dans la défense » .

En outre, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyj pourrait être accueilli en personne au sommet, car nous tenons à réitérer qu’il ne s’agit pas de « si » mais de « quand » l’Ukraine rejoindra l’Alliance. Et j’espère que nous aurons des nouvelles sur la façon dont nous allons renforcer et cimenter notre relation avec Kiev et continuer à faire preuve d’unité en soutenant le pays sur le terrain au sein même de l’Ukraine.

Troisièmement, nous espérons sincèrement que la Suède pourra devenir membre de l’OTAN d’ici le sommet de Vilnius. Nous ne le savons pas avec certitude, mais nous espérons qu’il rejoindra l’Alliance.

Enfin, quatre pays de l’Indo-Pacifique se joindront à nous au sommet de Vilnius ( Australie, Nouvelle-Zélande, Japon et Corée du Sud ) pour continuer à développer des moyens par lesquels l’OTAN peut renforcer ses liens avec d’autres alliés démocratiques dans la région , afin que les défis peuvent être relevés collectivement. Ces pays ne veulent pas devenir membres de l’Alliance atlantique, mais ils veulent travailler avec l’OTAN sur certains des défis communs auxquels nous sommes confrontés, comme la République populaire de Chine ou même la Russie, et contrer certaines des tactiques hybrides de ces acteurs utiliser.

Ce sera un sommet très stimulant et passionnant. Nous aurons de nombreuses nouvelles politiques que nous mettrons en œuvre et nous espérons que ce sera une célébration de notre unité continue pour soutenir le peuple ukrainien.

L’Ukraine a été l’épicentre des efforts récents de l’OTAN. Quelles nouvelles mesures l’Alliance atlantique compte-t-elle prendre sur cette question ? L’OTAN envisage-t-elle la possibilité d’entamer des négociations de paix ?

Nous voulons continuer à apporter aux Ukrainiens tout le soutien pratique dont ils ont besoin. Nous nous concentrons sur quelques domaines clés : la défense aérienne, les munitions, l’artillerie et les blindés. Avant tout, nous devons maintenir notre unité car le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, suppose que nous allons tous détourner le regard et être distraits, et cela ne s’est pas produit depuis plus d’un an de conflit. Nous devons continuer à être unis pour soutenir l’Ukraine, défendre son territoire .

En termes de négociations ou d’un accord futur, je pense que l’OTAN n’a finalement pas le sentiment qu’elle doit dicter les termes de la paix aux Ukrainiens. Les alliés sont unis dans cette vision. Nous voulons que le président Zelensky décide quand et comment revenir à la table des négociations et nous soutenons son plan de paix . Zelenskyj, en fait, a présenté dix idées, dix principes de paix et nous le soutenons en tant qu’Alliance. Le G7 a également offert son soutien. Et ce qui est important pour nous en tant qu’Alliance, c’est de soutenir ses efforts pour œuvrer pour la paix tout en défendant son territoire. Bien sûr, une personne peut faire disparaître tout cela demain et c’est le président russe Vladimir Poutine, car il a commencé la guerre et pourrait la terminer aujourd’hui.

L’OTAN a fermement soutenu la partie ukrainienne dans le conflit avec la Fédération de Russie. Le soutien à Kiev concernera-t-il aussi la conquête de la Crimée ?

La question de la Crimée est une question trop importante pour le gouvernement ukrainien. Ils doivent vraiment déterminer jusqu’où ils veulent aller dans la défense de leur territoire, s’ils veulent revenir aux frontières de février 2023 ou aller plus loin jusqu’en 2014. Mais c’est la décision de l’Ukraine et l’OTAN ne se sent pas obligée de s’en mêler. dans ce processus décisionnel. Mon président, Joe Biden, a déclaré qu’il soutiendrait l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire et je pense que le gouvernement italien a dit quelque chose de similaire. Donc, nous essayons tous simplement de faire en sorte que le monde comprenne que nous soutiendrons le peuple ukrainien pour défendre son territoire contre cette guerre illégale et non provoquée.

L’année dernière, il y a eu de fortes tensions entre la Chine et les États-Unis, en particulier concernant Taïwan. Compte tenu des liens commerciaux étroits entre certains pays européens et la Chine, quelle est la position de l’OTAN à ce sujet ?

Pour la première fois, l’été dernier, l’OTAN a présenté un nouveau concept stratégique, un document que l’Alliance atlantique met à jour environ tous les dix ans. Dans le concept stratégique 2022, la Chine est mentionnée pour la première fois. Nous l’avons fait parce que tous les alliés se sont réunis, nous étions trente alliés à l’époque, et nous sommes parvenus à un consensus sur le fait que la Chine pose un défi systémique. La Chine fait de son mieux pour saper l’ordre international fondé sur le droit et tente également de diviser l’Europe de l’intérieur et de séparer l’Europe des États-Unis. Pékin utilise une variété de tactiques hybrides. Qu’il s’agisse de coercition, de désinformation ou d’une cyberattaque malveillante, comme le font les Russes, ils cherchent à faire tomber le système international que nous avons tous créé il y a 75 ans. Par conséquent, l’OTAN était fermement convaincue que la Chine devait être incluse dans notre document stratégique et l’Alliance atlantique passera l’année prochaine et au-delà à réfléchir aux outils dont nous avons besoin, à la manière de renforcer la résilience face à certaines de ces attaques que je viens de mentionner, à la manière de protéger infrastructure critique et comment nous assurer que nous pouvons contrecarrer toute tentative des Chinois,Nous définissons maintenant un outil pour nous durcir contre tout ce qui vient de Russie ou de Chine. Mais les États-Unis n’essaient pas d’entrer dans une sorte de nouvelle guerre froide, nous ne forçons pas nos alliés à choisir. Si vous lisez la stratégie vis-à-vis de la Chine que les États-Unis ont présentée il y a plusieurs mois, vous voyez qu’en fin de compte, Washington ne cherche qu’à rivaliser. Nous voulons être sur un pied d’égalité, c’est notre objectif fondamental ; par conséquent, nous investissons à la fois dans nos relations avec nos alliés et chez nous, aux États-Unis, et veillerons à pouvoir rivaliser avec la République populaire de Chine (RPC). Et aussi que les conditions dans lesquelles nous sommes en concurrence sont équitables. Nous n’essayons pas de poursuivre une quelconque agression militaire, même pour un changement à Taiwan . Nous appuyons le statu quo . L’important, c’est que l’Europe et les États-Unis avancent ensemble en reconnaissant conjointement que la Chine pose un défi systémique. Je voudrais rappeler qu’avant que l’OTAN n’inclue la Chine dans son « concept stratégique », l’Union européenne, il y a trop d’années, avait classé la RPC comme un défi systémique. Par conséquent, l’OTAN est en quelque sorte en train de rattraper l’Union européenne sur ce front.

L’OTAN est également active au Moyen-Orient, une zone stratégique où l’Italie joue un rôle important dans la lutte contre le terrorisme et l’aide à la formation. Quels sont les principaux défis de la région et les prochains objectifs de l’Alliance atlantique à cet égard ?

Dans le concept stratégique que j’ai mentionné, l’OTAN a défini deux menaces principales : la Russie et le terrorisme . Ces défis nous amènent de plus en plus vers le voisinage méridional et au-delà. Nous voulons travailler avec nos amis et partenaires à travers le Moyen-Orient , à travers l’Afrique , à travers la Méditerranée sur les défis de sécurité communs auxquels nous sommes confrontés.

Le rôle de l’Italie dans ce domaine était indispensable . Tout d’abord, en mettant en évidence certains défis dans le sud, mais aussi dans leurs propres partenariats et relations, car l’Italie a une énorme crédibilité dans cette région. L’Italie joue un rôle de chef de file. Rome est très active dans la mission de l’OTAN en Irak, mais a également joué un rôle clé dans d’autres missions de l’Alliance.

C’est un domaine vers lequel l’OTAN se tourne de plus en plus. Nous nous concentrons également beaucoup sur la question de la désinformation , car nous constatons que la Russie répand beaucoup de désinformation sur l’OTAN et ses partenaires transatlantiques en Afrique et au Moyen-Orient. En tant qu’alliés, nous travaillons ensemble pour réfléchir à des moyens de mieux contrer le faux récit qui persiste dans ces zones géographiques.

En conclusion, nous avons beaucoup de travail à faire. Nous avons lancé de nouvelles initiatives dans le sud, notamment avec certains de nos partenaires comme la Jordanie , la Tunisie et la Mauritanie . Dans l’attente du sommet de Vilnius, nous aurons plus à dire dans ce domaine et ferons d’autres annonces.

Quelle est l’importance de l’adhésion de la Finlande à l’OTAN et quelles seraient les implications de l’adhésion de la Suède ?

Ce sont deux pays qui avaient déjà des relations étroites avec l’Alliance atlantique, ils étaient parmi nos partenaires les plus solides. Ils se sont rapprochés le plus possible de l’Alliance sans en être membres. De plus, ce sont deux alliés très capables: ils partagent nos valeurs, mais ils ont aussi des forces navales incroyables, des forces armées, des forces de réserve, qui sont là prêtes à protéger le territoire de l’OTAN. En fin de compte, ces États ont décidé de changer des centaines d’années de politiques en termes de non-alignement, mais ils ont essentiellement regardé ce qui se passait en Ukraine et ont décidé, face à l’agression russe, de changer leur longue tradition et de devenir membres de l’OTAN. Nous sommes ravis que la Finlande rejoigne et espérons que la Suède rejoindra dans les semaines ou les mois à venir. Ils sont prêts et eux aussi apporteront beaucoup à l’Alliance atlantique.

