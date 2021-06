Les ministres des Affaires économiques et de l’Éducation nationale s’entretiennent avec une mission de la Banque mondiale

Nouakchott, 22/06/2021

Les ministres des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs et de l’Éducation nationale et de la Réforme du Système éducatif, MM. Ousmane Mamoudou Kane et Mohamed Malaïnine Ould Eyih, ont tenu, mardi à Nouakchott, une réunion avec une mission de la Banque mondiale, conduite par sa représentante à Nouakchott, Mme Christine Santos.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de passer en revue les relations de coopération entre la Mauritanie et cette institution internationale.

