L’Allemagne accorde à la Mauritanie 10 Mio.€ pour la promotion des emplois

L’Allemagne accorde à la Mauritanie un financement de 10 Mio.€ pour la promotion des emplois en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises, les TPME mauritaniennes. La signature de l’accord a été effectuée par la chargée d’affaires Mme Antje Göllner-Scholz et le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane.

L‘accord vient de boucler une partie des engagements pris lors des négociations bilatérales en 2021 sur la coopération bilatérale entre nos deux pays. La coopération allemande consacre actuellement une enveloppe de 85,6 Mio. € dans la formation professionnelle et la création d’emploi, un secteur dans lequel s’engagent et la #KfW et la #GiZ.