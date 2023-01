Les ministres de la défense du G5 Sahel approuvent une restructuration

Les ministres de la défense du G5 Sahel ont approuvé, au cours d’une réunion tenue les 9 et 10 janvier courant, une nouvelle restructuration du groupe et la réorganisation de sa force conjointe, afin d’accroître ses capacités de combat et de réponse aux exigences de la situation.

Le communiqué final sanctionnant la réunion des ministres de la défense et des chefs d’états-majors des forces armées du G5 Sahel appelle les partenaires du groupe et ses soutiens internationaux accompagner les efforts visant à constituer la forces commune et l’amélioration de son opérationnalité pour face aux défis sécuritaires dans la zone du G5 Sahel.

La Mauritanie a été représentée à cette réunion par le ministre de la Défense nationale, M. Hanana Ould Sidi, le chef d’état-major général des armées, le général de division, Moctar Bella Cheibani, le commandant du détachement d’appui à l’état-major général des armées, le général de brigade Diallo Saïdou et le directeur du collège de défense du G5 Sahel, le Général de brigade Brahim Vall Ould Cheibani.

Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de pilotage de la coopération régionale en matière de développement et de politique de sécurité, organisé par les cinq pays du Sahel Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad du 15 au 17 février 2014. Le 15 mai 2022, le Mali a annoncé son retrait de l’organisation.