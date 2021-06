Les manifestations de la journée de l’enfant africain ont été lancées

Les manifestations de la journée de l’enfant africain, est célébrée cette année sous le thème de » 30 ans après l’adoption de la charte « Accélérons la mise en œuvre de l’Agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants », ont été lancées mercredi matin, à Nouakchott.

Un agenda entièrement tourné vers la réalisation des droits de l’enfant en Afrique, guidé par la charte africaine des Droits de l’enfant.

Cet agenda est destiné à être mis en œuvre pour et par les États membres de l’Union africaine pour les enfants et avec les enfants. Au service de la vision de l’UA, l’agenda 2063 vise à accélérer la croissance, le développement du capital humain du continent, les enfants, les jeunes et les femmes, en particulier.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, la chargée de mission au ministère de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Lalla Salma Mint El Arby, a rappelé que la Mauritanie s’est toujours engagée à améliorer la situation de l’enfant,

Elle a affirmé que le département de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille a élaboré des politiques et des stratégies en matière de protection et de promotion des droits des enfants, et a mis en place des mécanismes pour l’amélioration de l’accès des enfants aux services de base.

Pour sa part, le représentant de l’UNICEF en Mauritanie, M. Marc Lucet, a déclaré : « Je ne peux qu’être sensible à l’appel de cette journée et considérer notre engagement et l’action que nous menons à vos côtés, à l’aune, avec toute l’équipe de l’UNICEF des dix aspirations qui constituent l’essence de ce puissant agenda pour l’enfance du continent « .

Le représentant de l’UNICEF a salué les réalisations et travaux en cours, à l’initiative du gouvernement et de la société civile mauritanienne, à même de contribuer à la réalisation des droits de l’enfant.

Enfin, Marc Lucet a saisi l’occasion pour renouveler l’engagement de l’UNICEF auprès des membres du parlement des enfants.

Auparavant, la présidente du parlement des enfants Mlle Hindou Ahmed Hamed, s’est réjouie, au nom de ses pairs, de la célébration de cette journée et des avancées notées dans la promotion des droits des enfants.

Après le coup d’envoi officiel des manifestations, l’assistance à suivi des communications sur les indicateurs, les enjeux de la protection des enfants, les principales interventions du MASEF au profit des enfants et discussions.

Les activités de la journée comprennent le lancement du projet « Tabruz » pour la promotion de l’accès des filles et des garçons) à l’école, par le biais du sport et, enfin, une rencontre entre les enfants sportifs et des organisateurs de compétitions sportives.

Nouakchott, 16/06/2021