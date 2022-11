Les interventions du HCR dans le secteur de l’environnement.

La Mauritanie est un pays sahélien affecté par la désertification et la sécheresse. Les températures et les conditions climatiques extrêmes, auxquelles s’ajoutent les effets du changement climatique, ont entrainé une dégradation des zones de cultures et l’érosion des sols dans le sud du pays et les oasis. Les ménages ruraux qui y vivent ont de plus en plus de difficultés à assurer leur subsistance. En 2022, le PAM a estimé que plus de 15 % des Mauritaniens seraient en situation d’insécurité alimentaire et a ajouté la Mauritanie à la liste des « points chauds de la faim ». La présence prolongée de réfugiés sur le camp de Mbera, dans la région du Hodh Chargui, a également accentué la pression sur les ressources en eau, bois de chauffe et pâturage de la région, ce qui crée de potentielles sources de tensions entre communautés hôtes et réfugiés.

Le réchauffement climatique menace les moyens de subsistance des réfugiés maliens et des Mauritaniens

Le gouvernement mauritanien ainsi que les acteurs humanitaires et de développement ont fait de la préservation et régénération de l’environnement un élément central de leurs stratégies et initiatives. La Mauritanie a ainsi défini une Stratégie nationale pour l’environnement et le développement durable (SCAPP). La région du Hodh Chargui, qui accueille un grand nombre de réfugiés, a décliné cette stratégie au niveau régional avec sa Stratégie de Croissance régionale Accélérée et de Prospérité Partagée (SCRAPP). L’objectif global à l’horizon 2030 est non seulement de ralentir la dégradation de l’environnement, mais également d’inverser la tendance afin que la préservation et la valorisation des ressources naturelles contribue à une croissance verte et inclusive. En complémentarité avec le Gouvernement, les Nations Unies travaille à renforcer la résilience des écosystèmes, des communautés et des systèmes naturels du Hodh Chargui. Le HCR met en œuvre plusieurs projets visant à (1) préserver et restaurer les ressources naturelles, (2) fournir une énergie propre et renouvelable, (3) assainir le camp de Mbera de manière durable et (4) promouvoir une économie verte.

