Les îles Canaries demandent au gouvernement d’apporter la modification légale par décret pour les mineurs migrants

Santa Cruz de Tenerife, 31 janvier (EFE).- Le président des îles Canaries, Fernando Clavijo, a transmis mercredi à la Ministre de la Jeunesse et de l’Enfance d’Espagne, Sira Rego, une proposition de réforme législative pour accélérer la répartition des migrants mineurs non accompagnés. Que cela se fasse par décret-loi, car ce serait le moyen le plus rapide.

« Le scénario idéal est une modification législative par décret-loi, qui soit immédiate, et qui serait ensuite validée par toutes les forces, malgré les nombreuses difficultés avec les majorités du Congrès, mais nous en parlerons à tout le monde », a déclaré le président canarien lors d’une conférence de presse avec le ministre au siège de la Présidence de Santa Cruz de Tenerife.

Rego a déclaré qu’elle recevait la proposition « étant consciente de la situation actuelle », et après avoir souligné que l’engagement de son ministère est « ferme » sur cette question et a avancé qu’au cours de ce premier trimestre de l’année il y aurait une autre réunion pour définir la mesure qui, a-t-elle ajouté, « doit se produire dans un contexte d’action globale ».

Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait une éventuelle judiciarisation du décret, compte tenu du climat politique, la ministre a répondu que nous n’en sommes pas encore à cette phase et qu’elle est confiante en tout cas que cela n’arrivera pas.

« Quiconque s’oppose à la promotion des droits de l’homme et de l’enfance devra répondre politiquement et dire où il en est. Nous devons être capables de bien le faire, garantir des ressources pour que les lieux d’arrivée ne soient pas tendus et, en même temps, garantir le droits de chacun, quel que soit son lieu de naissance », a déclaré Rego.

En ce sens, la ministre a souligné la nécessité, outre les aspects législatifs, d’articuler des stratégies structurelles pour mettre à disposition des ressources qui garantissent les droits de ceux qui arrivent et aussi de ceux qui accueillent.

« Nous avons besoin d’une stratégie globale qui parle non seulement d’accueil mais aussi de formation et d’employabilité, et qui propose la transition vers la vie adulte, en même temps que les ressources sont distribuées et que des éléments de distribution contraignants et solidaires sont générés qui offrent des options pour l’avenir. et désamorcer les lieux d’arrivée », a déclaré Sira Rego.

Ainsi, le responsable de l’Enfance et de la Jeunesse a rappelé qu’il y a un mois 20 millions d’euros avaient été approuvés pour l’accueil solidaire dans la Péninsule et à Ceuta de 396 enfants migrants, même si Clavijo a souligné que ce transfert n’a pas eu lieu et que la tension de la situation continue, depuis rien qu’en janvier, « environ 900 mineurs sont arrivés ».

En ce sens, Rego a promis une plus grande coordination pour accélérer les transferts.

En outre, le président canarien a apprécié le « changement d’attitude » du ministère concernant la gestion de l’ancien ministre, Ione Belarra, avec qui, selon Clavijo, dans les moments de dureté « il était impossible de la contacter et elle n’a jamais voulu la contacter ». visitez-nous ou contactez-nous par téléphone ».

« Il y a eu un changement d’attitude et maintenant il y a une prédisposition à écouter, comprendre et avoir de l’empathie avec le peuple canarien », a déclaré le président régional, qui a regretté que pendant tous ces mois le volontariat et la solidarité « n’aient pas fonctionné correctement ».

Clavijo a également avancé que Rego s’était engagé à rencontrer le bureau du procureur général de l’État pour « débloquer » la situation des 1.800 mineurs qui attendent des tests osseux pour vérifier s’ils sont mineurs ou majeurs, en même temps qu’il a exprimé son inquiétude qu’il y a des mineurs mélangés à des adultes.

Il a également souligné que l’immigration est un phénomène structurel qui perdurera « tant qu’il y aura des inégalités entre les continents africain et européen », et a appelé à intensifier la présence des mécanismes européens en Mauritanie, en Gambie et au Sénégal.

Le président canarien a également évoqué la possibilité d’augmenter les budgets car, même s’il n’aime pas chiffrer une question « qui concerne les gens », « c’est une réalité qui consomme des ressources ».

Concernant la situation du réseau d’accueil, Clavijo a une nouvelle fois insisté sur le fait qu’il est « absolument débordé » malgré le bon travail des ONG et de la société civile.

La visite de la ministre aux Îles Canaries se poursuivra dans la matinée avec une visite d’un centre pour mineurs à La Laguna, dans l’après-midi une rencontre avec des représentants du Réseau des Migrants, tandis que jeudi elle se rendra à Las Palmas de Gran Canaria pour rencontrer les travail réalisé par le Tribunal d’Instruction numéro 3, spécialisé dans les situations de violence contre les enfants. EFE

