LES FPC et le RAG appellent à leur reconnaissance légale et à plus de compassion

Cette conférence de presse s’inscrit dans le sillage de la précédente et s’articule autour de deux points :

– L’exigence de la reconnaissance légale des FPC et du RAG, victimes d’injustice,

– les difficultés des populations à s’enrôler avec les nouvelles Commissions techniques.

Nous avons choisi de mettre l’accent sur ces deux points, sans toutefois méconnaître tous ces autres problèmes, non moins importants, qui existent.

Il s’agit.

– de cette pauvreté qui frappe les populations et qui évolue vers la misère,

– du désespoir de cette jeunesse, sans perspectives, qui se jette dans l’aventure, jusqu’aux nouvelles recrues et fonctionnaires de l’Etat, sans plus d’illusions sur l’avenir du pays.

– de la destruction de la cohésion nationale au travers du racisme d’Etat érigé en mode de gouvernance et de l’esclavage qui perdure,

– du sabotage de l’Enseignement, par chauvinisme et imposition du monolinguisme , qui traduit un déni de la diversité du pays,

– du recul démocratique et de l’impunité qui s’installent,

– de tous ces déportés de retour, laissés en rade,

– de cette administration complètement par terre, gangrenée par la corruption, l’ethnicisme et le népotisme, dans l’improvisation et l’anarchie à tous les niveaux.

– de Nouakchott, cette capitale sale et nauséabonde par endroits où règne une insécurité permanente,etc.,etc.,etc..

Les FPC et le RAG, tout en reconnaissant ces problèmes, ont choisi cependant de se focaliser et sur la nécéssité de leur reconnaissance légale qui participe du renforcement du jeu démocratique, et sur les difficultés actuelles à s’enrôler que rencontrent les populations des villages, des adwaba et dans les périphéries des villes.

Selon nos informations, dans certaines localités du Brakna, du Gorgol, du Guidimakha, du Trarza et à l’Est du pays, l’enrôlement se fait au rythme de trois personnes par jour, alors que les centres ne désemplissent pas. Partout des blocages, de l’obstruction, comme pour décourager et amener les populations à baisser les bras.

Le Président Ghazouani avait, lors de son discours d’investiture, promis de ‘’résoudre les déséquilibras et toutes les manifestations d’injustice, de consolider l’unité nationale, d’œuvrer au respect des droits de l’homme, de mettre fin au calvaire des populations dans leur enrôlement ’’.

À propos de l’injustice, le cas des FPC et du RAG, victimes de l’arbitraire, en constitue l’illustration, concernant l’unité nationale, elle a été mise à mal pour ne pas dire démolie, quant au respect des droits de l’homme, il a dérapé en intimidation et menaces, en assassinats dans les commissariats de police ; enfin, pour l’enrôlement , les populations continuent de pâtir de blocages en tous genres . Pour la seconde fois , des commissions techniques ont été diligentées à cet effet par le Président, mais sans résultats, les blocages persistent. Le dysfonctionnement manifeste dans l’application. Soit ces consignes avaient été données du bout des lèvres, sans volonté politique réelle, soit les agents de l’état-civil, à la base, se moquent des instructions du président de la République.

En ce qui concerne la reconnaissance des partis politiques , le RAG et les FPC souhaitent, afin d’éliminer des choix arbitraires et partisans, d’adopter le régime déclaratif qui permet, le mieux, d’ouvrir le jeu démocratique, et partant l’expression de tous les projets. La démocratie véritable constitue une soupape de sécurité, un gage de l’apaisement social.

Il demeure, en conclusion, trop de problèmes irrésolus, trop de défis non relevés.

Tous ces défis , aggravés, tous ces nombreux échecs posent, naturellement, la question légitime de l’alternative pour 2024.

LES FPC et le RAG

– Appellent à leur reconnaissance légale et à plus de compassion et de solidarité nationale,

-Souhaitent la simplification de l’enrôlement des populations et des sanctions pour les obstructions constatées ,

– Estiment, nécessaire et impérieuse au vu de la situation préoccupante du moment, la mise en place d’une vaste Mouvance pour le changement (MPC) , en vue de bâtir une Mauritanie réconciliée et refondée sur des bases justes, égalitaires et démocratiques. La ‘’nation’’ mauritanienne, le vivre-ensemble harmonieux ne saurait s’édifier sur l’hégémonie suprémaciste des uns. Cette situation conduit à l’impasse et reste porteuse de danger.

Il nous faut nous ressaisir…

FPC –RAG Nouakchott

22 septembre 2023