Les fidèles africains saluent la levée des quotas pour le pèlerinage à la Mecque.

L’Arabie saoudite a annoncé, lundi 9 janvier, qu’elle n’imposera pas de limites sur le nombre de pèlerins cette année au Hajj, prévu fin juin. Levée également, de la limite d’âge fixée à 65 ans pendant la crise du Covid. Ces mesures sont un soulagement pour de nombreux fidèles, notamment en Afrique.

– En Mauritanie aussi, les fidèles ont bien accueilli la fin des restrictions liées au Hajj. Certains se préparent déjà à la perspective d’un grand voyage à la Mecque cette année.

« Evidement, je suis comblé de joie. Les années Covid ont été pénibles pour tous les musulmans mauritaniens ou étrangers résidents en Mauritanie. Ne l’oublions pas beaucoup d’étrangers vivent en Mauritanie font le Hajj à partir d’ici. Nous sommes contents de la décision prise par les autorités saoudiennes. Nous rendons grâce à dieu. »

La levée des quotas est saluée par la population mauritanienne

– Au Sénégal, la levée des restrictions pour le pèlerinage est également un soulagement. Particulièrement pour les agences de tourisme et les associations qui organisent des voyages groupés. La baisse des quotas avait fait grimper les prix et c’est surtout l’âge maximal de 65 ans qui posait problème, car la grande majorité des pèlerins sont des anciens.

« C’est un soulagement, tout le monde applaudit des deux mains. Le Sénégal a une particularité : généralement, le plus grand pourcentage de nos pèlerins sont des personnes âgées. On avait inscrit beaucoup de pèlerins, mais on a dû leur expliquer qu’ils ne pouvaient plus partir. Certains avaient même déjà versé leur argent. Voilà pourquoi je dis que c’est un grand soulagement… »

Source: pressafrik