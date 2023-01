Les Etats-Unis réitèrent leur soutien au plan d’autonomie du Sahara marocain

La Secrétaire d’Etat adjointe américaine chargée des organisations internationales vient de réitérer le soutien des Etats-Unis au plan marocain d’autonomie du Sahara. Michele Sison a fait cette déclaration lors d’un point de presse tenu, mercredi 25 janvier 2023, à Rabat, au terme d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Les Etats-Unis réaffirment leur soutien au plan marocain d’autonomie du Sahara. Selon la Secrétaire d’Etat adjointe américaine chargée des organisations internationales, Michele Sison « les États-Unis continuent de considérer le plan d’autonomie présenté par le Maroc comme sérieux, crédible et réaliste ». C’est en décembre 2020 que les Etats-Unis ont annoncé, à travers une proclamation solennelle, la reconnaissance de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.

La proclamation présidentielle a été, distribuée aux 193 Etats membres des Nations-Unies. Pour les Etats-Unis, la proposition d’autonomie au Sahara est la « seule base pour une solution juste et durable ».

Le Maroc est l’un des alliés les plus proches et les plus anciens des États-Unis. L’affirmation de Michèle Sison renforce les liens séculaires et multiformes entre les deux pays. La position constante et solide des Etats-Unis se démarque par la sincérité et le respect mutuel et contraste avec le caractère fluctuant d’une relation avec la France. Le reflux européen et en particulier français fait place au renforcement et à la diversification des partenariats avec les alliés traditionnels, notamment les États-Unis.

Le partenariat historique entre le Maroc et les Etats-Unis se fonde sur l’amitié et la considération et des intérêts conjoints ainsi que des valeurs communes pour la paix, la stabilité et le développement.

Face à la presse, la Secrétaire d’Etat adjointe s’est aussi félicitée des discussions positives qu’elle avait eues avec le ministre Nasser Bourita relatives à l’engagement du Maroc et des États-Unis pour le maintien de la paix et de la sécurité. Elle a apprécié le rôle de leadership de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique du nord et au Moyen-Orient et dans le monde. Michele Sison a salué les contributions du Royaume aux missions onusiennes de maintien de la paix, à travers le monde. Le Maroc abrite les bureaux de pas moins de 21 agences onusiennes.

A travers la déclaration de la Secrétaire d’Etat adjointe, l’administration Biden, reconnaît le rôle central de Sa Majesté le Roi, nommé par ses pairs africains en tant que leader de l’Union Africaine sur les questions migratoires. Il s’agit aussi d’une reconnaissance de l’approche humaniste au cœur de la stratégie nationale d’immigration et d’asile initiée par le Souverain.

Akpédjé Ayosso

Source: www.24haubenin.bj ; L’information en temps réel